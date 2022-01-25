Рогозин: стройка космодрома Восточный не закончится никогда

Космодром «Восточный» будет постоянно строиться под новые российские ракеты, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский космодром Восточный будет строиться вечно, так как он будет постоянно обновляться под новые ракеты. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Космодром будет строиться всегда, потому что всегда он будет развиваться под новую нашу ракетно-космическую технику. Очередь для ракет-носителей типа „Союз-2“ уже готова. Стартовый комплекс для „Ангары“ будет построен к концу этого года. Затем начнется строительство стартовых комплексов для „Амура СПГ“ », — передает NEWS.RU слова Рогозина.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о многомиллионных хищениях при строительстве космодрома Восточный. Общая сумма ущерба превысила 600 млн рублей. В итоге Следственный комитет возбудил 42 уголовных дела по факту мошенничества при строительстве космодрома.