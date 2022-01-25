Юристы раскрыли схему сбора денег за письма свердловским властям

Пенсионерка за письмо губернатору должна была заплатить 5 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники екатеринбургской фирмы «Юридическое право» обращаются к губернатору, как к главе исполнительной власти, и просят оказать содействие в решении проблемы клиента. Вознаграждение за свою услугу юристы определяют сами, сообщили URA.RU представители организации, которые ранее выставили пенсионерке счет в 31 тысячу рублей за письма властям.

«Губернатор области/края является главой исполнительной власти субъекта РФ, соответственно обращаясь к нему, клиент просит оказать содействие ввиду возможного нарушения законодательства такой же государственной структурой, входящей в общую систему исполнительной власти», — говорится в ответе ООО «Юридическое право» на запрос URA.RU.

Юристы подчеркнули, что граждане свободны в заключении договора, условия которого определяются «по добровольному волеизъявлению». Объем и стоимость работ оговариваются с клиентом до подписания документов. «Согласно законодательству РФ, исполнитель вправе определять размер вознаграждения за оказанные услуги самостоятельно (по соглашению с заказчиком) без ограничения минимального или максимального его размера», — добавили сотрудники фирмы.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова при этом раскритиковала работу таких организаций.«Вы думаете, за эти деньги они что делают? Они в письме ко мне переписывают часть моих полномочий и говорят, что вы должны сделать то-то и то-то. Не зная специфики нашей работы, просто под копирку списывают законы. Ни в коем случае не надо ходить в эти фирмы: у меня работают кандидаты юридических наук, и мы помогаем людям бесплатно», — заявила URA.RU Мерзлякова.

Ранее юристы заключили договор с пенсионеркой, которая хотела, чтобы ей пересчитали трудовой стаж. Женщина должна была заплатить 31 тысячу рублей за обращения к губернатору, омбудсмену, в прокуратуру и пенсионный фонд.

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