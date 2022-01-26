Кировский район Екатеринбурга остался без света. Не работают даже некоторые светофоры.
«В Пионерском микрорайоне пропало электричество. На Советской нет света. Светофор не работает перекрестке с Июльской, фонари не работают, окна в домах темные», — приводит информацию очевидцев городской портал Е1.
URA.RU попыталось дозвониться в Екатеринбургскую электросетевую компанию. На телефонный звонок журналиста никто не ответил, несмотря на то, что телефон на сайте является круглосуточным. В мессенджере Telegram представители компании также не ответили.
Кировский район Екатеринбурга остался без света. Не работают даже некоторые светофоры. «В Пионерском микрорайоне пропало электричество. На Советской нет света. Светофор не работает перекрестке с Июльской, фонари не работают, окна в домах темные», — приводит информацию очевидцев городской портал Е1. URA.RU попыталось дозвониться в Екатеринбургскую электросетевую компанию. На телефонный звонок журналиста никто не ответил, несмотря на то, что телефон на сайте является круглосуточным. В мессенджере Telegram представители компании также не ответили.