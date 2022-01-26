Проблемы с электричеством возникли в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кировский район Екатеринбурга остался без света. Не работают даже некоторые светофоры.

«В Пионерском микрорайоне пропало электричество. На Советской нет света. Светофор не работает перекрестке с Июльской, фонари не работают, окна в домах темные», — приводит информацию очевидцев городской портал Е1.

URA.RU попыталось дозвониться в Екатеринбургскую электросетевую компанию. На телефонный звонок журналиста никто не ответил, несмотря на то, что телефон на сайте является круглосуточным. В мессенджере Telegram представители компании также не ответили.