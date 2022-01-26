Район Екатеринбурга остался без света

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Вид с крыши на ночной город. Екатеринбург, ночной город, труба, город, ночь, вечер
Проблемы с электричеством возникли в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга Фото:

Кировский район Екатеринбурга остался без света. Не работают даже некоторые светофоры.

«В Пионерском микрорайоне пропало электричество. На Советской нет света. Светофор не работает перекрестке с Июльской, фонари не работают, окна в домах темные», — приводит информацию очевидцев городской портал Е1.

URA.RU попыталось дозвониться в Екатеринбургскую электросетевую компанию. На телефонный звонок журналиста никто не ответил, несмотря на то, что телефон на сайте является круглосуточным. В мессенджере Telegram представители компании также не ответили.

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Кировский район Екатеринбурга остался без света. Не работают даже некоторые светофоры. «В Пионерском микрорайоне пропало электричество. На Советской нет света. Светофор не работает перекрестке с Июльской, фонари не работают, окна в домах темные», — приводит информацию очевидцев городской портал Е1. URA.RU попыталось дозвониться в Екатеринбургскую электросетевую компанию. На телефонный звонок журналиста никто не ответил, несмотря на то, что телефон на сайте является круглосуточным. В мессенджере Telegram представители компании также не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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