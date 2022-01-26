Пермский чиновник получит премию после скандального ток-шоу

Ольга Лаврова получит премию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Александровского городского округа (Пермский край) Ольга Лаврова получит премию на фоне скандала с аварийными домами, о которых рассказывалось в ток-шоу «Мужское и женское» на «Первом канале». Вопрос о премировании главы округа рассматривался депутатами думы Александровска на очередном заседании, состоявшемся 27 января. Информация размещена на сайте мэрии.

«Созвать очередное заседание думы Александровского муниципального округа со следующей повесткой заседания: „О внесении изменений и дополнений в решение думы от 16.12.2021 года ‚О бюджете Александровского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов‘; ‚Об установлении ежемесячного денежного поощрения главе муниципального округа — главе администрации Александровского муниципального округа‘, — говорится в проекте заседания.

В итоге депутаты гордумы большинством голосов поддержали решение о премировании главы, рассказал URA.RU депутат законодательного собрания края Дмитрий Кожанов, присутствовавший на заседании. «Большинство депутатов проголосовали „за“ денежное поощрение главы округа», — пояснил Кожанов.

Ранее Лаврова в беседе с URA.RU призналась, что размер ее премии составляет 25% от должностного оклада (35724 рубля). Глава Александровска по видеосвязи приняла участие в программе «Мужское и женское». Ее героями стали александровцы, живущие в аварийных домах. Ведущий ток-шоу Александр Гордон попросил Лаврову объяснить, почему власти не могут решить проблему с расселением проблемных домов, но, не получив ответа, прервал с ней видеосвязь. Это вызвало резонанс в соцсетях. Большинство жителей Александровска назвали участие в программе Лавровой «позором» и призвали ее, а также ее заместителей, подать в отставку.

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