В горящей многоэтажке Екатеринбурга погиб мужчина. Фото

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, последствия пожара, последствия взрыва, Мчс россии, проливка
Пожар удалось быстро потушить Фото:

Житель квартиры на пятом этаже дома № 28 на улице Сыромолотова в Екатеринбурге погиб в пожаре. Еще двух человек удалось спасти с помощью автолестницы, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«В 18:39 поступило сообщение о пожаре на улице Сыромолотова. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже 9-этажного многоквартирного дома. Из горящей квартиры при помощи автолестницы были спасены двое человек, позднее они были переданы бригаде скорой помощи с признаками отравления продуктами горения и ожогами», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Одного человека спасти не удалось: к моменту приезда пожарных он скончался, надышавшись дыма. Других жильцов многоэтажки эвакуировать не пришлось: огонь охватил площадь 15 квадратных метров и был быстро локализован.

Благодаря действиям спасателей двое человек остались живы
Фото:
Квартира погорельцев
Фото:

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Житель квартиры на пятом этаже дома № 28 на улице Сыромолотова в Екатеринбурге погиб в пожаре. Еще двух человек удалось спасти с помощью автолестницы, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области. «В 18:39 поступило сообщение о пожаре на улице Сыромолотова. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже 9-этажного многоквартирного дома. Из горящей квартиры при помощи автолестницы были спасены двое человек, позднее они были переданы бригаде скорой помощи с признаками отравления продуктами горения и ожогами», — объяснили в пресс-службе ведомства. Одного человека спасти не удалось: к моменту приезда пожарных он скончался, надышавшись дыма. Других жильцов многоэтажки эвакуировать не пришлось: огонь охватил площадь 15 квадратных метров и был быстро локализован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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