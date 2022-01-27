Пожар удалось быстро потушить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель квартиры на пятом этаже дома № 28 на улице Сыромолотова в Екатеринбурге погиб в пожаре. Еще двух человек удалось спасти с помощью автолестницы, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«В 18:39 поступило сообщение о пожаре на улице Сыромолотова. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже 9-этажного многоквартирного дома. Из горящей квартиры при помощи автолестницы были спасены двое человек, позднее они были переданы бригаде скорой помощи с признаками отравления продуктами горения и ожогами», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Одного человека спасти не удалось: к моменту приезда пожарных он скончался, надышавшись дыма. Других жильцов многоэтажки эвакуировать не пришлось: огонь охватил площадь 15 квадратных метров и был быстро локализован.

Благодаря действиям спасателей двое человек остались живы Фото: ИА Ночные новости

Квартира погорельцев Фото: ИА Ночные новости