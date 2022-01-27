Госдеп США обеспокоился ситуацией с женой судьи Янгулбаева

Госдеп США отреагировал на ситуацию с «похищением» жены чеченского судьи ЯнгулбаеваФото: unsplash.com
В США беспокоятся о распространении сообщений о «похищениях и произвольных задержаниях» десятков людей властями Чечни. Об этом сказано в официальном заявлении госдепартамента.
«США обеспокоены продолжающимися сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, проводимых властями российской республики Чечня, в том числе о десятках похищений и произвольных задержаний за последние недели родственников чеченских правозащитников и диссидентов», — написано в заявлении американского Госдепартамента. Они призвали освободить несправедливо задержанных людей.
В Госдепе также выразили обеспокоенность сообщениями, что «подобная тактика давления» применяется в Чечне к родственникам «диссидентов, живущих за пределами Российской Федерации». Представители американского ведомства заявили, что отвергают «безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов». Кроме того, они попросили его прекратить репрессии и преследования инакомыслящих, представителей ЛГБТ, национальных и религиозных меньшинств.
Ранее сообщалось, что «силовиков из Чечни» обвинили в организации похищения женщины из Нижнего Новгорода. Правозащитники сообщили, что порядка восьми силовиков предъявили постановление суда Чеченской республики о привлечении Заремы Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже Кадыров прокомментировал эту ситуацию, сказав, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Участники Евросоюза осудили задержание Мусаевой и призвали Россию освободить женщину и расследовать это дело.
В США беспокоятся о распространении сообщений о «похищениях и произвольных задержаниях» десятков людей властями Чечни. Об этом сказано в официальном заявлении госдепартамента. «США обеспокоены продолжающимися сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, проводимых властями российской республики Чечня, в том числе о десятках похищений и произвольных задержаний за последние недели родственников чеченских правозащитников и диссидентов», — написано в заявлении американского Госдепартамента. Они призвали освободить несправедливо задержанных людей. В Госдепе также выразили обеспокоенность сообщениями, что «подобная тактика давления» применяется в Чечне к родственникам «диссидентов, живущих за пределами Российской Федерации». Представители американского ведомства заявили, что отвергают «безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов». Кроме того, они попросили его прекратить репрессии и преследования инакомыслящих, представителей ЛГБТ, национальных и религиозных меньшинств. Ранее сообщалось, что «силовиков из Чечни» обвинили в организации похищения женщины из Нижнего Новгорода. Правозащитники сообщили, что порядка восьми силовиков предъявили постановление суда Чеченской республики о привлечении Заремы Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже Кадыров прокомментировал эту ситуацию, сказав, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Участники Евросоюза осудили задержание Мусаевой и призвали Россию освободить женщину и расследовать это дело.