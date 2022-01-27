27 января 2022

Лайнер «Уральских авиалиний» аварийно сел в Кольцово

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, газель, самолет, airbus319, эйрбас, эйрбас319
В аэропорту были готовы принять судно с неисправностью на борту Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Узбекистана, совершил посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с разгерметизированным салоном. Сигнал о технической неисправности судна командир подал в воздухе, сообщила URA.RU Свердловская транспортная прокуратура.

«28.01.2022 в 10:01 командир воздушного судна авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс по маршруту Самарканд-Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации сработал датчик разгерметизации салона», — говорится в сообщении ведомства.

Экстренные службы аэропорта Кольцово привели в режим готовности к принятию воздушного судна. Посадка прошла успешно. На борту находились159 пассажиров и шесть членов экипажа. По поручению Уральского транспортного прокурора выясняются обстоятельства авиационного инцидента.

«Информация соответствует действительности лишь частично: сработал датчик низкого давления в кабине пилотов. Посадка произведена в штатном режиме. Причин для беспокойства нет, это ложная тревога», — прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Обновлено в 11.45 (добавлен комментарий авиакомпании).

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Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Узбекистана, совершил посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с разгерметизированным салоном. Сигнал о технической неисправности судна командир подал в воздухе, сообщила URA.RU Свердловская транспортная прокуратура. «28.01.2022 в 10:01 командир воздушного судна авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс по маршруту Самарканд-Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации сработал датчик разгерметизации салона», — говорится в сообщении ведомства. Экстренные службы аэропорта Кольцово привели в режим готовности к принятию воздушного судна. Посадка прошла успешно. На борту находились159 пассажиров и шесть членов экипажа. По поручению Уральского транспортного прокурора выясняются обстоятельства авиационного инцидента. «Информация соответствует действительности лишь частично: сработал датчик низкого давления в кабине пилотов. Посадка произведена в штатном режиме. Причин для беспокойства нет, это ложная тревога», — прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний». Обновлено в 11.45 (добавлен комментарий авиакомпании).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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