Лайнер «Уральских авиалиний» аварийно сел в Кольцово

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Узбекистана, совершил посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с разгерметизированным салоном. Сигнал о технической неисправности судна командир подал в воздухе, сообщила URA.RU Свердловская транспортная прокуратура.
«28.01.2022 в 10:01 командир воздушного судна авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс по маршруту Самарканд-Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации сработал датчик разгерметизации салона», — говорится в сообщении ведомства.
Экстренные службы аэропорта Кольцово привели в режим готовности к принятию воздушного судна. Посадка прошла успешно. На борту находились159 пассажиров и шесть членов экипажа. По поручению Уральского транспортного прокурора выясняются обстоятельства авиационного инцидента.
«Информация соответствует действительности лишь частично: сработал датчик низкого давления в кабине пилотов. Посадка произведена в штатном режиме. Причин для беспокойства нет, это ложная тревога», — прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Обновлено в 11.45 (добавлен комментарий авиакомпании).
Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Узбекистана, совершил посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с разгерметизированным салоном. Сигнал о технической неисправности судна командир подал в воздухе, сообщила URA.RU Свердловская транспортная прокуратура. «28.01.2022 в 10:01 командир воздушного судна авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс по маршруту Самарканд-Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации сработал датчик разгерметизации салона», — говорится в сообщении ведомства. Экстренные службы аэропорта Кольцово привели в режим готовности к принятию воздушного судна. Посадка прошла успешно. На борту находились159 пассажиров и шесть членов экипажа. По поручению Уральского транспортного прокурора выясняются обстоятельства авиационного инцидента. «Информация соответствует действительности лишь частично: сработал датчик низкого давления в кабине пилотов. Посадка произведена в штатном режиме. Причин для беспокойства нет, это ложная тревога», — прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний». Обновлено в 11.45 (добавлен комментарий авиакомпании).