Лайнер «Уральских авиалиний» аварийно сел в Кольцово

В аэропорту были готовы принять судно с неисправностью на борту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Узбекистана, совершил посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с разгерметизированным салоном. Сигнал о технической неисправности судна командир подал в воздухе, сообщила URA.RU Свердловская транспортная прокуратура.

«28.01.2022 в 10:01 командир воздушного судна авиакомпании „Уральские авиалинии“, выполняющий рейс по маршруту Самарканд-Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна. По предварительной информации сработал датчик разгерметизации салона», — говорится в сообщении ведомства.

Экстренные службы аэропорта Кольцово привели в режим готовности к принятию воздушного судна. Посадка прошла успешно. На борту находились159 пассажиров и шесть членов экипажа. По поручению Уральского транспортного прокурора выясняются обстоятельства авиационного инцидента.

«Информация соответствует действительности лишь частично: сработал датчик низкого давления в кабине пилотов. Посадка произведена в штатном режиме. Причин для беспокойства нет, это ложная тревога», — прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Обновлено в 11.45 (добавлен комментарий авиакомпании).