Челябинский директор «Пятерочки» присвоил кассу ради ставки

Экс-директор магазина делал ставки с помощью мобильного приложения (фото из архива Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кыштыме (Челябинская область) директор «Пятерочки» присвоил кассу, чтобы на эти деньги сделать спортивную ставку в букмекерской компании. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

«Как директор магазина мужчина имел свободный доступ к товарно-материальным ценностям. Директор присвоил из главной кассы магазина металлического сейфа „Пятерочки“ 325 тыс. рублей, принадлежащих работодателю. Большую часть этой суммы он потратил на спортивные ставки», — говорится в сообщении на сайте Кыштымского горсуда.

Мужчина был уверен, что сможет выиграть и вернуть деньги обратно, и никто об этом не узнает. В общей сложности он похитил 325 тысяч: на банковские счета положил 300 тысяч, еще 25 000 оставил себе. Все деньги директор магазина проиграл.

Вскоре в «Пятерочку» приехал сотрудник службы безопасности и руководитель сознался, что брал деньги для личных целей без разрешения. По словам кыштымца, он начал делает ставки примерно с 2010 года.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей у виновного, добровольное возмещение ущерба и отсутствие судимостей. Экс-директора «Пятерочки» признали виновным по части третьей статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на полтора года с испытательным сроком.

URA.RU направило запрос в головной офис торговой сети «Пятерочка». На момент публикации ответ не поступил.

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