30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Пермякам упростили получение льготных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, больничный, коронавирус
Льготника из групп риска рецепт на лекарства привезут домой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае льготники, входящие в группу риска, теперь могут получить рецепт на лекарства, не выходя из дома. Порядок выписки документов изменили временно в связи ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщают в минздраве региона.

«В Прикамье в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 внесены изменения в порядок выдачи льготных рецептов на лекарственные препараты. Так, теперь пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение и при этом входящие в группы риска (возраст 60+, наличие сопутствующих заболеваний, ограничение двигательной активности), будут получать рецепты на дому», — говорится на сайте правительств края. Чтобы получить рецепт, нужно позвонить в свою поликлинику, после чего врач или фельдшер приедут на дом с рецептом.

Тем, кто имеет право льготные лекарства, но не входит в группу риска, придется пойти в поликлинику самостоятельно. Но сидеть в общей очереди не нужно — в каждом медучреждении выделены отдельные специалисты для выписки рецептов, подчеркивают в минздраве.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае льготники, входящие в группу риска, теперь могут получить рецепт на лекарства, не выходя из дома. Порядок выписки документов изменили временно в связи ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщают в минздраве региона. «В Прикамье в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 внесены изменения в порядок выдачи льготных рецептов на лекарственные препараты. Так, теперь пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение и при этом входящие в группы риска (возраст 60+, наличие сопутствующих заболеваний, ограничение двигательной активности), будут получать рецепты на дому», — говорится на сайте правительств края. Чтобы получить рецепт, нужно позвонить в свою поликлинику, после чего врач или фельдшер приедут на дом с рецептом. Тем, кто имеет право льготные лекарства, но не входит в группу риска, придется пойти в поликлинику самостоятельно. Но сидеть в общей очереди не нужно — в каждом медучреждении выделены отдельные специалисты для выписки рецептов, подчеркивают в минздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...