Пермякам упростили получение льготных лекарств

Льготника из групп риска рецепт на лекарства привезут домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае льготники, входящие в группу риска, теперь могут получить рецепт на лекарства, не выходя из дома. Порядок выписки документов изменили временно в связи ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщают в минздраве региона.

«В Прикамье в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 внесены изменения в порядок выдачи льготных рецептов на лекарственные препараты. Так, теперь пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение и при этом входящие в группы риска (возраст 60+, наличие сопутствующих заболеваний, ограничение двигательной активности), будут получать рецепты на дому», — говорится на сайте правительств края. Чтобы получить рецепт, нужно позвонить в свою поликлинику, после чего врач или фельдшер приедут на дом с рецептом.

Тем, кто имеет право льготные лекарства, но не входит в группу риска, придется пойти в поликлинику самостоятельно. Но сидеть в общей очереди не нужно — в каждом медучреждении выделены отдельные специалисты для выписки рецептов, подчеркивают в минздраве.