Два екатеринбургских оппозиционера запросили убежище в США

Виктор Балдин объяснил, что «отсутствие института суда» заставило его уехать из России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Члены объединения «Екатеринбург за свободу», активисты Виктор Балдин и Елена Парий сбежали из России в США. Им грозило уголовное преследования по статье о многократном нарушении закона о митингах. Об этом Балдин рассказал URA.RU.

«Еще в сентябре были вынуждены сбежать из России в США. Вопрос о предоставлении политического убежища суд Калифорнии рассмотрит в сентябре», — рассказал активист.

После прошлогодних протестов в поддержку блогера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) на Балдина составили шесть административных протоколов, а на Парий — два. Кроме того, Балдина задерживали за попытки пресечь проведение опроса по строительству храма Святой Екатерины.