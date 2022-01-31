31 января 2022

Два екатеринбургских оппозиционера запросили убежище в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление срока ареста Бикмансурова в Дзержинском районном суде. Пермь, суд дзержинского района перми
Виктор Балдин объяснил, что «отсутствие института суда» заставило его уехать из России Фото:

Члены объединения «Екатеринбург за свободу», активисты Виктор Балдин и Елена Парий сбежали из России в США. Им грозило уголовное преследования по статье о многократном нарушении закона о митингах. Об этом Балдин рассказал URA.RU.

«Еще в сентябре были вынуждены сбежать из России в США. Вопрос о предоставлении политического убежища суд Калифорнии рассмотрит в сентябре», — рассказал активист.

После прошлогодних протестов в поддержку блогера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) на Балдина составили шесть административных протоколов, а на Парий — два. Кроме того, Балдина задерживали за попытки пресечь проведение опроса по строительству храма Святой Екатерины.

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Члены объединения «Екатеринбург за свободу», активисты Виктор Балдин и Елена Парий сбежали из России в США. Им грозило уголовное преследования по статье о многократном нарушении закона о митингах. Об этом Балдин рассказал URA.RU. «Еще в сентябре были вынуждены сбежать из России в США. Вопрос о предоставлении политического убежища суд Калифорнии рассмотрит в сентябре», — рассказал активист. После прошлогодних протестов в поддержку блогера Алексея Навального (признан в РФ террористом и экстремистом) на Балдина составили шесть административных протоколов, а на Парий — два. Кроме того, Балдина задерживали за попытки пресечь проведение опроса по строительству храма Святой Екатерины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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