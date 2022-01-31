Настоятельница монастыря обратилась к властям Пермского края

01 февраля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Письмо игуменьи Павлы адресовано главе минимущества Пермского края Фото: Денис Моргунов © URA.RU Настоятельница Соликамского Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Павла обратилась к властям Пермского края. В письме, адресованном главе министерства имущества и градостроительной деятельности Ларисе Ведерниковой, она попросила вернуть монастырю историческое здание, расположенное в Соликамске. Обращение размещено на сайте ведомства. «Просим вас передать двухэтажное здание, расположенное в Соликамске по ул Пионерская, 11, в собственность Соликамскому красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю Соликамской епархии», — говорится в письме. В беседе с URA.RU игуменья Павла пояснила, что до революции здание принадлежало манастырю. «Мы хотим вернуть здание себе, как исторически значимый для монастыря объект. Сейчас оно находится в запустении, начало рушиться. Там бомжи обитают, периодически возгорания случаются», — отметила священнослужительница. По ее словам, с 70-х годов прошлого века и до 2000 года здание использовалось, как жилой дом. Монастырь намерен отремонтировать его и разместить здесь сестринский корпус, паломническую и кельи. Ответ краевого минимущества, отметила игуменья Павла, пока не последовал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Настоятельница Соликамского Красносельского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Павла обратилась к властям Пермского края. В письме, адресованном главе министерства имущества и градостроительной деятельности Ларисе Ведерниковой, она попросила вернуть монастырю историческое здание, расположенное в Соликамске. Обращение размещено на сайте ведомства. «Просим вас передать двухэтажное здание, расположенное в Соликамске по ул Пионерская, 11, в собственность Соликамскому красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю Соликамской епархии», — говорится в письме. В беседе с URA.RU игуменья Павла пояснила, что до революции здание принадлежало манастырю. «Мы хотим вернуть здание себе, как исторически значимый для монастыря объект. Сейчас оно находится в запустении, начало рушиться. Там бомжи обитают, периодически возгорания случаются», — отметила священнослужительница. По ее словам, с 70-х годов прошлого века и до 2000 года здание использовалось, как жилой дом. Монастырь намерен отремонтировать его и разместить здесь сестринский корпус, паломническую и кельи. Ответ краевого минимущества, отметила игуменья Павла, пока не последовал.