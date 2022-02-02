Мэр Перми спустя месяц подключился к главному конфликту города

Алексей Демкин решил поинтересоваться мнением пермяков о городском транспорте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин спустя месяц после резкого повышения стоимости проезда в автобусах и трамваях решил узнать у горожан их отношение к транспортной реформе в целом. Ранее власти сократили дальность маршрутов и их количество, пермякам давали возможность бесплатной пересадки из одного автобуса в другой, но потом такую льготу убрали. Все это время перед жителями ответ держал начальник департамента транспорта Анатолий Путин. Теперь мэр сам решил обратиться к жителям в соцсетях.

«Городской департамент транспорта анонсировал дальнейшие шаги по развитию отрасли на ближайшее время… Хочу узнать ваше мнение: где вы считаете необходимым организовать дополнительные остановочные пункты? И на каких маршрутах нужно в первую очередь добавить рейсы?» — написал Демкин в Instagram и «ВКонтакте».

За два часа пользователи оставили более сотни комментариев к постам градоначальника. В основном они просят его вернуть в изначальное состояние все маршруты общественного транспорта, обеспечить возможность бесплатной пересадки и увеличить количество автобусов.

«А вернуть рейсы в первоначальный вид до реформы можно??? Уже люди просто устали от бесконечных пересадок и невозможности доехать до места назначения. Денег тратится в два, а то и в три раза больше теперь на поездки. Времени тоже!» — пишет, например, Мария Курчатова в соцсети «ВКонтакте». С ней соглашается Валентина Корюхова: «Маршруты автобусов переделали совсем не так, как нужно людям, надо делать, чтоб было удобно и незатратно для людей, а не как чиновникам в голову взбредет».

Власти Перми запустили реформу общественного транспорта в 2020 году, сократив число маршрутов. На новый виток конфликт вышел в январе 2022 года, когда в автобусах и трамваях резко выросла стоимость проезда. Недовольные, в частности, вменяли чиновникам то, что они не советуются с горожанами. Те провели несколько круглых столов, посвященных реформе. На них главным спикером выступал глава департамента транспорта, он же комментировал ситуацию в СМИ. Алексей Демкин до сегодняшнего дня не вступал в публичные дискуссии о городском транспорте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам