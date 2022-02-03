В квартире пермской пенсионерки провалился пол. «Осталась без унитаза». Видео

04 февраля 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Полы и коммуникации в доме находятся в неудовлетворительном состоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Чусовом (Пермский край) пенсионерка, проживающая в многоквартирном доме 1945 года постройки, осталась без санузла. Пол в помещении прогнил и провалился. Об этом URA.RU рассказал сотрудник УК «Алания» Александр Аннакулиев, управляющая организация которого обслуживает дом. «Жительница проживает в доме по улице Некрасова, 3. Дом старый, там почти все пришло в негодность. Капитальный ремонт не проводился. Весь пол почти прогнил. Из-за этого в санузле рухнули балки, сейчас женщина без унитаза осталась, хоть в коридоре его устанавливай», — сказал Аннакулиев. По его словам, расселять дом администрация Чусовского округа не спешит, несмотря на заключение специалистов, которые пришли к выводу, что дом непригоден для проживания. Обследование здания в июне 2021 года провело ООО «Верхнекампроект». В отчете (имеется в распоряжении редакции) говорится, что общий физический износ здания составляет 40%. В неудовлетворительном состоянии находятся полы, кровля, а также внутренние коммуникации (системы отопления, водоотведения, электроснабжения), износ которых составляет 50%. «Есть основания для рассмотрения вопроса о целесообразности […] признания многоквартирного дома непригодным для проживания в соответствии с постановлением правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред от 27.07.2020)», — отмечается в отчете. В ноябре 2021 года управление ЖКХ и энергетики администрации Чусового направило УК «Алания» письмо (имеется в распоряжении URA.RU), в котором признала, что квартира жительницы нуждается в ремонте. Привести ее в нормативное состояние, согласно ответу мэрии, пермячка обязана самостоятельно. «Собственнику жилого помещения привести в нормативное состояние полы в санузле, а также во всех жилых помещениях», — сказано в ответе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Чусовом (Пермский край) пенсионерка, проживающая в многоквартирном доме 1945 года постройки, осталась без санузла. Пол в помещении прогнил и провалился. Об этом URA.RU рассказал сотрудник УК «Алания» Александр Аннакулиев, управляющая организация которого обслуживает дом. «Жительница проживает в доме по улице Некрасова, 3. Дом старый, там почти все пришло в негодность. Капитальный ремонт не проводился. Весь пол почти прогнил. Из-за этого в санузле рухнули балки, сейчас женщина без унитаза осталась, хоть в коридоре его устанавливай», — сказал Аннакулиев. По его словам, расселять дом администрация Чусовского округа не спешит, несмотря на заключение специалистов, которые пришли к выводу, что дом непригоден для проживания. Обследование здания в июне 2021 года провело ООО «Верхнекампроект». В отчете (имеется в распоряжении редакции) говорится, что общий физический износ здания составляет 40%. В неудовлетворительном состоянии находятся полы, кровля, а также внутренние коммуникации (системы отопления, водоотведения, электроснабжения), износ которых составляет 50%. «Есть основания для рассмотрения вопроса о целесообразности […] признания многоквартирного дома непригодным для проживания в соответствии с постановлением правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред от 27.07.2020)», — отмечается в отчете. В ноябре 2021 года управление ЖКХ и энергетики администрации Чусового направило УК «Алания» письмо (имеется в распоряжении URA.RU), в котором признала, что квартира жительницы нуждается в ремонте. Привести ее в нормативное состояние, согласно ответу мэрии, пермячка обязана самостоятельно. «Собственнику жилого помещения привести в нормативное состояние полы в санузле, а также во всех жилых помещениях», — сказано в ответе.