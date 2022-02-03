ГИБДД информирует водителей о надвигающихся снегопадах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловскую область ожидают резкие перепады температур и снегопад. Региональное управление ГИБДД напоминают водителям о внимательности и соблюдении правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу.

«В связи с меняющимися погодными условиями, резким перепадом температур и снегопадом сотрудники ГИБДД напоминают водителям о внимательности <…> При выпадении осадков в виде снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — сообщает ведомство. Пешеходам следует проявлять бдительность, при переходе дороги убедиться в безопасности.

Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристических походов.