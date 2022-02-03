03 февраля 2022

Снегопады надвигаются на Свердловскую область. ГИБДД срочно обращается к водителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, снегопад, транспорт, зима, автомобиль, грязь, автотранспорт, дорога
ГИБДД информирует водителей о надвигающихся снегопадах Фото:

Свердловскую область ожидают резкие перепады температур и снегопад. Региональное управление ГИБДД напоминают водителям о внимательности и соблюдении правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу.

«В связи с меняющимися погодными условиями, резким перепадом температур и снегопадом сотрудники ГИБДД напоминают водителям о внимательности <…> При выпадении осадков в виде снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — сообщает ведомство. Пешеходам следует проявлять бдительность, при переходе дороги убедиться в безопасности.

Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристических походов.

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Свердловскую область ожидают резкие перепады температур и снегопад. Региональное управление ГИБДД напоминают водителям о внимательности и соблюдении правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу. «В связи с меняющимися погодными условиями, резким перепадом температур и снегопадом сотрудники ГИБДД напоминают водителям о внимательности <…> При выпадении осадков в виде снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — сообщает ведомство. Пешеходам следует проявлять бдительность, при переходе дороги убедиться в безопасности. Ранее МЧС предупреждало о сильном снегопаде в области. Ведомство просит свердловчан в этот период не работать на свежем воздухе и на высоте, а также не совершать туристических походов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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