03 февраля 2022

Отец Сергий отказался признавать подлинность царских останков

© Служба новостей «URA.RU»
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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Отец Сергий посчитал, что останки принадлежат двойникам Романовых Фото:

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) рассказал, что не верит в подлинность останков императора Николая II и членов его семьи, найденных в урочище Поросенков Лог (Свердловская область). Соответствующей позицией отец Сергий поделился, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Полностью поддерживаю мнение патриарха Московского и Всея Руси Алексея II и заключение японских экспертов [во главе с исследователем Тацуо Нагаи] (считают, что останки не принадлежат царской семье — прим. URA.RU)», — передал слова Романова его адвокат Павел Бабиков. Отец Сергий считает, что скелеты, найденные под Екатеринбургом, на самом деле принадлежат двойникам членов царской семьи. В обоснование своей позиции он напомнил, что рядом со скелетами нашли монеты времен СССР.

Поиски останков царской семьи проводились под Екатеринбургом в 2017 году. Летом 2018 года, в канун 100-летия гибели Николая II и членов его семьи, СК выступил с заявлением о подлинности останков, обнародовав результаты экспертиз, согласно которым останки являются подлинными. О готовности признать это заявили в РПЦ, отметив, что это может произойти уже в мае 2022 года.

Однако доктор медицины Тацуо Нагаи рассказал, что по результатам независимой экспертизы ДНК образцов Николая II совпали с ДНК волос и ногтей его родного брата Георгия, но не имели ничего общего с ДНК мощей Романовых. Из этого генетик сделал вывод, что останки не принадлежат царской семье.

Отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время спецоперации. Его приговорили к трем с половиной годам колонии по уголовным статьям о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Позднее в отношении него было заведено дело об экстремизме.

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Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) рассказал, что не верит в подлинность останков императора Николая II и членов его семьи, найденных в урочище Поросенков Лог (Свердловская область). Соответствующей позицией отец Сергий поделился, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Полностью поддерживаю мнение патриарха Московского и Всея Руси Алексея II и заключение японских экспертов [во главе с исследователем Тацуо Нагаи] (считают, что останки не принадлежат царской семье — прим. URA.RU)», — передал слова Романова его адвокат Павел Бабиков. Отец Сергий считает, что скелеты, найденные под Екатеринбургом, на самом деле принадлежат двойникам членов царской семьи. В обоснование своей позиции он напомнил, что рядом со скелетами нашли монеты времен СССР. Поиски останков царской семьи проводились под Екатеринбургом в 2017 году. Летом 2018 года, в канун 100-летия гибели Николая II и членов его семьи, СК выступил с заявлением о подлинности останков, обнародовав результаты экспертиз, согласно которым останки являются подлинными. О готовности признать это заявили в РПЦ, отметив, что это может произойти уже в мае 2022 года. Однако доктор медицины Тацуо Нагаи рассказал, что по результатам независимой экспертизы ДНК образцов Николая II совпали с ДНК волос и ногтей его родного брата Георгия, но не имели ничего общего с ДНК мощей Романовых. Из этого генетик сделал вывод, что останки не принадлежат царской семье. Отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время спецоперации. Его приговорили к трем с половиной годам колонии по уголовным статьям о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Позднее в отношении него было заведено дело об экстремизме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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