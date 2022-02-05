Bloomberg: Apple представит бюджетные iPhone и iPad

Новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Apple планирует презентовать в марте 2022 года недорогие iPhone и iPad. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg. Предполагается, что в 2022 году Apple готовится представить самое большое количество новых продуктов за год.

«Apple Inc. нацелилась на 8 марта или около того, чтобы представить новый недорогой iPhone и обновленный iPad. Новый телефон станет первым обновлением модели iPhone SE за два года, куда добавят сетевые возможности 5G, улучшенную камеру и более быстрый процессор. Но ожидается, что сам дизайн будет похож на текущую версию, дебютировавшую в апреле 2020 года», — передает Bloomberg.

По словам источников, новый iPad будет представлять собой обновленную версию модели Air с более быстрым процессором и поддержкой 5G. Кроме того, в марте Apple планирует выпустить iOS 15.4, в которой появится распознавание лиц в масках. Также пользователи iPad и Mac смогут использовать одну клавиатуру и трекпад на нескольких устройствах.

Источники сообщают, что Apple намерена побить свой рекорд по количеству новинок за год. Так, в июне компания проведет свою ежегодную Всемирную конференцию разработчиков, чтобы объявить об обновлениях программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Осенью ожидается несколько мероприятий, посвященных запуску четырех моделей iPhone 14.

Кроме того, будет обновлен модельный ряд Mac. Он будет включать в себя настольные компьютеры iMac и Mac Pro, обновленный MacBook Air, обновленный бюджетный MacBook Pro. Ожидаются также три новых модели Apple Watch и новые AirPods.

Ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания разрабатывает гарнитуру дополнительной реальности, которая позволит забыть про iPhone на ближайшие десять лет. Новинку планируют представить к концу 2022 года. Гаджет будет стоить от 300 до 900 долларов США.

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