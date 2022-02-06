В доме наркокурьера нашли неопровержимые улики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Екатеринбурга задержан иностранный гражданин — сбытчик наркотиков, а также покупатель — местный житель. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Операция по поимке наркокурьера прошла на улице Отто Шмидта в момент оборудования им тайника с наркотиком. Пока полицейские разбирались со сбытчиком, к тайнику подошел неизвестный мужчина и забрал сверток. При виде оперативников он бросил запретный товар и попытался сбежать, но был задержан. Покупателем оказался 33-летний екатеринбуржец, в брошенном им свертке находилось 2,75 грамма героина.

«У полицейских также имелась информация о том, что „закладчик“ располагает более крупным объемом героина, поэтому был организован осмотр места проживания иностранца. В результате на съемной квартире на улице Щорса сыщики обнаружили рюкзак, в котором находилось еще несколько пакетов с наркотиками, а также предметы для расфасовки запрещенных веществ. Последующая экспертиза подтвердила, что найденное также является героином общей массой почти 1,5 кг», — рассказал Валерий Горелых.

Оба подозреваемых сейчас взяты под стражу, возбуждены уголовные дела «Сбыт наркотиков в крупном размере» и «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

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