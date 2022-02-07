Мэр Екатеринбурга напомнит депутатам о своей давней просьбе. Но может помешать прокуратура

08 февраля 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Предыдущая попытка Орлова усилить квартальных через заксобрание ни к чему не привела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнит депутатам свердловского заксобрания, которые в сентябре 2021-го попали в парламент при поддержке горадминистрации (всего таких восемь), о своей давней просьбе. По данным URA.RU, в ближайшее время градоначальник еще раз обсудит с народными избранниками изменение областного законодательства в части расширения полномочий квартальных инспекторов, которые следят за чистотой и порядком на городских улицах. Эту идею городские власти пытаются реализовать с 2013 года. По задумке чиновников, квартальные должны не только фиксировать нарушения правил благоустройства (сейчас они просто передают увиденное в районные администрации), но и самостоятельно составлять протоколы об административных нарушениях. Считается, что это сделало бы их работу более эффективной. Но нововведения блокировала прокуратура. В 2021-м Орлов пытался переломить ситуацию, однако власти столкнулись с тем же препятствием. Губернатор Евгений Куйвашев летом обещал Орлову помочь, а после выборов Орлов сказал, что попросил о поддержке и «городскую» фракцию в новом созыве заксо. Но пока это ни к чему не привело. В январе 2022-го тема актуализировалась: как писало URA.RU, устав от жалоб в соцсетях, Орлов решил перестроить работу квартальных иначе — переподчинить их мэрии. Но некоторые чиновники выступили против. «На совещаниях говорилось, что эффективнее не создавать единую общегородскую „Службу заказчика“ (это структура, где работают квартальные, в каждом районе „Служба заказчика“ своя — прим. URA.RU), а попытаться все-таки усилить квартальных. Как их сейчас ни переставляй, пока в их в руках не появятся полномочия, ситуация не изменится. Орлов с этим согласился. В ближайшее время он встретится с депутатами заксобрания и повторно попросит пролоббировать поправки», — поделился источник в мэрии. Представитель «серого дома» Виктория Мкртчян сказала корреспонденту, что такой информации у нее пока нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнит депутатам свердловского заксобрания, которые в сентябре 2021-го попали в парламент при поддержке горадминистрации (всего таких восемь), о своей давней просьбе. По данным URA.RU, в ближайшее время градоначальник еще раз обсудит с народными избранниками изменение областного законодательства в части расширения полномочий квартальных инспекторов, которые следят за чистотой и порядком на городских улицах. Эту идею городские власти пытаются реализовать с 2013 года. По задумке чиновников, квартальные должны не только фиксировать нарушения правил благоустройства (сейчас они просто передают увиденное в районные администрации), но и самостоятельно составлять протоколы об административных нарушениях. Считается, что это сделало бы их работу более эффективной. Но нововведения блокировала прокуратура. В 2021-м Орлов пытался переломить ситуацию, однако власти столкнулись с тем же препятствием. Губернатор Евгений Куйвашев летом обещал Орлову помочь, а после выборов Орлов сказал, что попросил о поддержке и «городскую» фракцию в новом созыве заксо. Но пока это ни к чему не привело. В январе 2022-го тема актуализировалась: как писало URA.RU, устав от жалоб в соцсетях, Орлов решил перестроить работу квартальных иначе — переподчинить их мэрии. Но некоторые чиновники выступили против. «На совещаниях говорилось, что эффективнее не создавать единую общегородскую „Службу заказчика“ (это структура, где работают квартальные, в каждом районе „Служба заказчика“ своя — прим. URA.RU), а попытаться все-таки усилить квартальных. Как их сейчас ни переставляй, пока в их в руках не появятся полномочия, ситуация не изменится. Орлов с этим согласился. В ближайшее время он встретится с депутатами заксобрания и повторно попросит пролоббировать поправки», — поделился источник в мэрии. Представитель «серого дома» Виктория Мкртчян сказала корреспонденту, что такой информации у нее пока нет.