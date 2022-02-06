По мнению Алексея Орлова, работу квартальных должно координировать руководство города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов планирует взять под контроль работу квартальных инспекторов, которые следят за чистотой и порядком на городских улицах. Как сообщил источник URA.RU в горадминистрации, таким образом мэр отреагировал на регулярно поступающие к нему жалобы от горожан, которых не устраивает уборка снега, в Instagram.

«Орлову постоянно пишут в комментариях [к его постам на официальной странице], что плохо убирается снег, что с каких-то придомовых территорий его не вывозят (мало кому при этом интересно, что у управляющих компаний есть определенные сроки складирования [снега]). И он [Орлов] считает, что надо что-то менять, в том числе среди квартальных. Основное предложение от него такое: создать общегородскую „Службу заказчика“, которая подчинялась бы напрямую мэрии», — поделился источник.

Сейчас устроено по-другому: в каждом районе своя «Служба заказчика», которая подчиняется местной администрации. На каждую такую службу приходится не менее 20 квартальных служб.

Участник одного из совещаний, прошедших до отпуска Орлова, поделился, что реформу пока решено отложить. «Одна из причин в том, что некоторые его подчиненные высказали опасения, что квартальные, если перейдут в подчинение мэрии, будут следить только за центром города, где ездит начальство, а про окраины все забудут», — объяснил собеседник. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сказала корреспонденту, что подобная информация к ней пока не поступала.

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