06 февраля 2022

Мэр Екатеринбурга устал от жалоб в Instagram и задумал реформу. Но встретил сопротивление

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, орлов алексей, орлов алексей в маске
По мнению Алексея Орлова, работу квартальных должно координировать руководство города Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов планирует взять под контроль работу квартальных инспекторов, которые следят за чистотой и порядком на городских улицах. Как сообщил источник URA.RU в горадминистрации, таким образом мэр отреагировал на регулярно поступающие к нему жалобы от горожан, которых не устраивает уборка снега, в Instagram.

«Орлову постоянно пишут в комментариях [к его постам на официальной странице], что плохо убирается снег, что с каких-то придомовых территорий его не вывозят (мало кому при этом интересно, что у управляющих компаний есть определенные сроки складирования [снега]). И он [Орлов] считает, что надо что-то менять, в том числе среди квартальных. Основное предложение от него такое: создать общегородскую „Службу заказчика“, которая подчинялась бы напрямую мэрии», — поделился источник.

Сейчас устроено по-другому: в каждом районе своя «Служба заказчика», которая подчиняется местной администрации. На каждую такую службу приходится не менее 20 квартальных служб.

Участник одного из совещаний, прошедших до отпуска Орлова, поделился, что реформу пока решено отложить. «Одна из причин в том, что некоторые его подчиненные высказали опасения, что квартальные, если перейдут в подчинение мэрии, будут следить только за центром города, где ездит начальство, а про окраины все забудут», — объяснил собеседник. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сказала корреспонденту, что подобная информация к ней пока не поступала.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов планирует взять под контроль работу квартальных инспекторов, которые следят за чистотой и порядком на городских улицах. Как сообщил источник URA.RU в горадминистрации, таким образом мэр отреагировал на регулярно поступающие к нему жалобы от горожан, которых не устраивает уборка снега, в Instagram. «Орлову постоянно пишут в комментариях [к его постам на официальной странице], что плохо убирается снег, что с каких-то придомовых территорий его не вывозят (мало кому при этом интересно, что у управляющих компаний есть определенные сроки складирования [снега]). И он [Орлов] считает, что надо что-то менять, в том числе среди квартальных. Основное предложение от него такое: создать общегородскую „Службу заказчика“, которая подчинялась бы напрямую мэрии», — поделился источник. Сейчас устроено по-другому: в каждом районе своя «Служба заказчика», которая подчиняется местной администрации. На каждую такую службу приходится не менее 20 квартальных служб. Участник одного из совещаний, прошедших до отпуска Орлова, поделился, что реформу пока решено отложить. «Одна из причин в том, что некоторые его подчиненные высказали опасения, что квартальные, если перейдут в подчинение мэрии, будут следить только за центром города, где ездит начальство, а про окраины все забудут», — объяснил собеседник. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сказала корреспонденту, что подобная информация к ней пока не поступала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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