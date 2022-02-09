Депутаты Словакии надругались над флагом Украины из-за США

Флаг Украины облили водой и вынесли из зала заседания Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Два депутата парламента Словакии облили флаг Украины водой, а затем унесли его. Инцидент произошел в ходе заседания, посвященного военному присутствию армии США на территории страны.

Противники соглашения заблокировали трибуну и развернул флаг Словакии. В ответ сторонники сотрудничества с Вашингтоном развернули перед ними флаг Украины. «Оппоненты решили не сдаваться и схватились за бутылки с водой. В ходе потасовки флаг Украины начали разрывать на части», — передает Пятый канал.

В это же время у здания парламента Словакии начался митинг против заключения соглашения. Оппозиция пришла со словацким и российским флагами. Окончательное решение депутаты Словакии должны принять уже сегодня в ходе голосования.

В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. Военные учения являются частью плана по оказанию помощи украинским солдатам.