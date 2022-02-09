Депутаты Словакии надругались над флагом Украины из-за США

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Флаг Украины облили водой и вынесли из зала заседания Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Два депутата парламента Словакии облили флаг Украины водой, а затем унесли его. Инцидент произошел в ходе заседания, посвященного военному присутствию армии США на территории страны.

Противники соглашения заблокировали трибуну и развернул флаг Словакии. В ответ сторонники сотрудничества с Вашингтоном развернули перед ними флаг Украины. «Оппоненты решили не сдаваться и схватились за бутылки с водой. В ходе потасовки флаг Украины начали разрывать на части», — передает Пятый канал.

В это же время у здания парламента Словакии начался митинг против заключения соглашения. Оппозиция пришла со словацким и российским флагами. Окончательное решение депутаты Словакии должны принять уже сегодня в ходе голосования.

В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. Военные учения являются частью плана по оказанию помощи украинским солдатам.

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Два депутата парламента Словакии облили флаг Украины водой, а затем унесли его. Инцидент произошел в ходе заседания, посвященного военному присутствию армии США на территории страны. Противники соглашения заблокировали трибуну и развернул флаг Словакии. В ответ сторонники сотрудничества с Вашингтоном развернули перед ними флаг Украины. «Оппоненты решили не сдаваться и схватились за бутылки с водой. В ходе потасовки флаг Украины начали разрывать на части», — передает Пятый канал. В это же время у здания парламента Словакии начался митинг против заключения соглашения. Оппозиция пришла со словацким и российским флагами. Окончательное решение депутаты Словакии должны принять уже сегодня в ходе голосования. В январе 2022 года газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность обучения украинских повстанцев на территориях стран-участниц НАТО: Польши, Румынии и Словакии. Военные учения являются частью плана по оказанию помощи украинским солдатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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