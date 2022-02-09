Буран начнет заметать Челябинскую область в ночь на 11 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Метели и сильные снегопады ожидаются в Челябинской области ночью и днем 11 февраля. С экстренным предупреждением выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днем 11 февраля в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица от снежного наката. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении министерства.

Снегопады продолжатся и на выходных, 12 и 13 февраля. При этом в ночь с субботы на воскресенье температура будет понижаться до минус 28 градусов, следующей ночью будет несколько теплее — до 23 градусов мороза.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС