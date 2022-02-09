09 февраля 2022
08 февраля 2022

На Челябинскую область надвигается снежный буран. Скрин

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Буран начнет заметать Челябинскую область в ночь на 11 февраля Фото:

Метели и сильные снегопады ожидаются в Челябинской области ночью и днем 11 февраля. С экстренным предупреждением выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днем 11 февраля в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица от снежного наката. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении министерства.

Снегопады продолжатся и на выходных, 12 и 13 февраля. При этом в ночь с субботы на воскресенье температура будет понижаться до минус 28 градусов, следующей ночью будет несколько теплее — до 23 градусов мороза.

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Метели и сильные снегопады ожидаются в Челябинской области ночью и днем 11 февраля. С экстренным предупреждением выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. «По данным Гидрометеоцентра, ночью и днем 11 февраля в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица от снежного наката. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении министерства. Снегопады продолжатся и на выходных, 12 и 13 февраля. При этом в ночь с субботы на воскресенье температура будет понижаться до минус 28 градусов, следующей ночью будет несколько теплее — до 23 градусов мороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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