09 февраля 2022

В Екатеринбурге мужчина пропал, когда его везли к психиатру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Поисками пропавшего занялись волонтеры Фото:

В Екатеринбурге четвертый день ищут местного жителя Евгения Малахова, который пропал без вести, когда ехал к психиатру. Об этом URA.RU рассказала мать пропавшего Ольга.

«Я его везла к психиатру, он ехать не хотел. Просто вышел из машины и скрылся. Может находиться в районе улицы Бисертской», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что с собой мужчина взял только тысячу рублей и рюкзак, в котором нет ни телефона, ни документов, ни ключей от дома.

Мать испугалась за жизнь Евгения и попросила сообщить любую информацию о нем. Мужчина может находиться в тяжелом состоянии. Поиском пропавшего занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они распространили фотографию и особые приметы пропавшего.

Фото:

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В Екатеринбурге четвертый день ищут местного жителя Евгения Малахова, который пропал без вести, когда ехал к психиатру. Об этом URA.RU рассказала мать пропавшего Ольга. «Я его везла к психиатру, он ехать не хотел. Просто вышел из машины и скрылся. Может находиться в районе улицы Бисертской», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что с собой мужчина взял только тысячу рублей и рюкзак, в котором нет ни телефона, ни документов, ни ключей от дома. Мать испугалась за жизнь Евгения и попросила сообщить любую информацию о нем. Мужчина может находиться в тяжелом состоянии. Поиском пропавшего занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они распространили фотографию и особые приметы пропавшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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