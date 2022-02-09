Поисками пропавшего занялись волонтеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге четвертый день ищут местного жителя Евгения Малахова, который пропал без вести, когда ехал к психиатру. Об этом URA.RU рассказала мать пропавшего Ольга.

«Я его везла к психиатру, он ехать не хотел. Просто вышел из машины и скрылся. Может находиться в районе улицы Бисертской», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что с собой мужчина взял только тысячу рублей и рюкзак, в котором нет ни телефона, ни документов, ни ключей от дома.

Мать испугалась за жизнь Евгения и попросила сообщить любую информацию о нем. Мужчина может находиться в тяжелом состоянии. Поиском пропавшего занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они распространили фотографию и особые приметы пропавшего.

Фото: «ВКонтакте»