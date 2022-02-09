СМИ: автохама Новоселова подозревают в похищении человека

Игорь Новоселов прославился в 2013 году, когда в дорожном конфликте обронил фразу, ставшую мемом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автохама из Екатеринбурга Игоря Новоселова подозревают в похищении 17-летнего юноши летом 2021 года. По неофициальным данным, Новоселов ехал на машине по Кировскому району, увидел подозрительного молодого человека и посчитал, что тот занимается закладками наркотиков.

«Недолго думая, он [Новоселов] затолкал 17-летнего подростка в багажник, — пишет „КП-Екатеринбург“ со ссылкой на источник. — Поколесив несколько минут по улицам, он решил отпустить заложника».

По данным издания, после того, как подростка опросили в полиции, против Новоселова возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека). При этом выяснилось, что юноша действительно торговал наркотиками, и в отношении него завели дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ». В свердловском управлении Следственного комитета URA.RU сказали, что не располагают информацией по теме.

Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать Новоселова свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем Новоселова отправили за решетку за избиение таксиста. В ноябре 2021-го Березовский суд (Свердлвоская область) дал Новоселову 1,5 года условно в рамках дела по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Это было связано с дорожным конфликтом, произошедшим в мае 2020-го.

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