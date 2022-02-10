10 февраля 2022

Пермячка обокрала букмекеров на сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кассирша уже возместила весь ущерб Фото:

В Соликамске (Пермский край) кассир одной из букмекерских контор обвиняется в хищении 260 тысяч рублей у работодателя. Девушка имела доступ к сейфу организации и решила этим воспользоваться, чтобы выплатить долги, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

«Старший кассир пояснила, что накопила долги по кредитам и за счет средств букмекерской конторы решила поправить свое материальное положение», — сообщается на сайте. Женщина в течение четырех месяцев брала деньги из сейфа.

Обвиняемая устроилась на работу старшим кассиром в компанию, которая организует ставки. Девушка занималась выдачей выигрышей, инкассацией денег и ведением документацией. Из сотрудников только она имела доступ к сейфу. В ноябре 2021 года руководство фирмы решило провести ревизию. Когда вскрыли сейф, обнаружили недостачу в 260 тысяч рублей. Кассирша признала вину и возместила весь ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

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В Соликамске (Пермский край) кассир одной из букмекерских контор обвиняется в хищении 260 тысяч рублей у работодателя. Девушка имела доступ к сейфу организации и решила этим воспользоваться, чтобы выплатить долги, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Старший кассир пояснила, что накопила долги по кредитам и за счет средств букмекерской конторы решила поправить свое материальное положение», — сообщается на сайте. Женщина в течение четырех месяцев брала деньги из сейфа. Обвиняемая устроилась на работу старшим кассиром в компанию, которая организует ставки. Девушка занималась выдачей выигрышей, инкассацией денег и ведением документацией. Из сотрудников только она имела доступ к сейфу. В ноябре 2021 года руководство фирмы решило провести ревизию. Когда вскрыли сейф, обнаружили недостачу в 260 тысяч рублей. Кассирша признала вину и возместила весь ущерб. Уголовное дело направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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