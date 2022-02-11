Постпред США при ООН перепутала Донбасс и Крым

Линда Томас-Гринфилд заявила, что Минские соглашения предусматривают уход России из Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Крым с Донбассом. В интервью телеканалу BBC World News America дипломат заявила, что Минские соглашения предусматривают уход России с полуострова. Позже пресс-служба миссии США при ООН уточнила, что речь шла о Донбассе.

«Мы хотим, чтобы они отвели свои войска от границы. Частью соглашения было то, что они уйдут из Крыма, но они этого не сделали. Таким образом, эти обсуждения дадут возможность оказать давление на россиян, чтобы они взяли на себя обязательство заставить эти соглашения работать», — цитирует Линду Томс-Гринфилд официальный сайт подстпредства США для ООН.

В примечаниях к тексту интервью пресс-служба миссии указала, что «Крым» следует читать как «восточная Украина». Это не единственная правка, которую внесли в слова Томас-Гринфилд. Дипломат также заявила, что «русские созвали встречу» в Нью-Йорке, чтобы «обсудить Крым». В постпредстве уточнили, что речь на самом деле шла о Минских соглашениях.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон никогда не признает принадлежность Ростова-на-Дону и Воронежа к России. Это произошло в ходе дискуссии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о российских войсках на украинской границ6е, передает RT. Позже президент США Джо Байден в интервью NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком. Это произошло, когда он в очередной раз оправдывал свое решение вывести американские войска из Средней Азии, передает телеканал 360.

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