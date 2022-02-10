Конфликт произошел между двумя бывшими партнерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске руководство таксопарка «Столица» заявило о захвате офиса бывшим деловым партнером Константином Бабайловым. О конфликте рассказал руководитель компании Антон Слесарев. В распоряжении URA.RU есть видео, где Бабайлов общается с сотрудниками, после того как попал в офис.

«Работали с ним семь лет. Большая часть автомобилей в парке была его. Я переписал на него все договоры, он обещал включить меня в список учредителей. Когда все было сделано, Бабайлов заказал на меня два непонятных уголовных дела», — сообщил URA.RU владелец пострадавшей компании.

Предприниматель добавил, что офис принадлежит ему на правах аренды, и Бабайлов к нему никакого отношения не имеет. Теперь Слесарев и его бухгалтер в офис попасть не могут. Подделана одна из печатей фирмы, набирается новый штат. На видео встречи Бабайлов уверяет, что никого не уволят. Хотя, по словам Слесарева, действующие сотрудники будут работать только пару месяцев, пока не обучат новых.

Слесарев рассказал, что он и его адвокат уже были в ГУ МВД и рассказали о фактах самоуправства. Кроме того, он назвал URA.RU имена двух сотрудников полиции, которые, по его словам, могут действовать в сговоре с Бабайловым. URA.RU направило запрос в пресс-службу главка региона, назвав имена эти сотрудников. Там сообщили, что началась проверка.

У самого Бабайлова и его родных есть ряд фирм, в том числе строительных. На отца Бабайлова, Константина, зарегистрирована фирма «Стройвыбор», не выполнившая обязательств перед дольщиками в Копейске. Расследуется уголовное дело. URA.RU пыталось связаться с Бабайловым-младшим. По имеющемуся в редакции номеру телефона, зарегистрированного в Австрии, дозвониться не удалось. Бабайлов также не ответил, когда ему написали в мессенджер, хотя сообщение было прочитано.

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