В Киеве начались митинги

В Киеве прошла акция родственников военных ВСУ, пропавших в районе села Крынки
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Родственники пропавших солдат ВСУ устроили митинг
Родственники пропавших солдат ВСУ устроили митинг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве на площади Независимости прошла акция родственников украинских военнослужащих, пропавших без вести в районе села Крынки на левом берегу Днепра. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Участники митинга требуют от властей ускорить поиски пропавших солдат, участвовавших в боевых действиях в Херсонской области летом 2023 года.

«Чтобы переплыть реку, нужно было воспользоваться надувной лодкой, у наших ребят были только автомат и граната, ведь в лодку ты не поместишь дополнительное вооружение. И обычно наши ребята просто не доплывали», — приводит издание слова супруги одного из солдат. Родственники заявили, что уже год не получают никакой информации о судьбе близких. Чтобы привлечь внимание к проблеме, они установили на площади инсталляции в виде надувных лодок — именно такие использовали украинские бойцы при попытке переправиться через Днепр.

Акция стала откликом на события, произошедшие после разрушения Каховской ГЭС и последующих боев за село Крынки. Украинские военные пытались закрепиться на левом берегу Днепра, однако из-за интенсивного обстрела российской артиллерии понесли значительные потери.

В феврале 2024 года бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о полной зачистке поселка и оценивал потери ВСУ в этом районе в 3,4 тысячи человек. Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о продолжении попыток украинских подразделений высадиться на островах днепровской поймы.

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В Киеве на площади Независимости прошла акция родственников украинских военнослужащих, пропавших без вести в районе села Крынки на левом берегу Днепра. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». Участники митинга требуют от властей ускорить поиски пропавших солдат, участвовавших в боевых действиях в Херсонской области летом 2023 года. «Чтобы переплыть реку, нужно было воспользоваться надувной лодкой, у наших ребят были только автомат и граната, ведь в лодку ты не поместишь дополнительное вооружение. И обычно наши ребята просто не доплывали», — приводит издание слова супруги одного из солдат. Родственники заявили, что уже год не получают никакой информации о судьбе близких. Чтобы привлечь внимание к проблеме, они установили на площади инсталляции в виде надувных лодок — именно такие использовали украинские бойцы при попытке переправиться через Днепр. Акция стала откликом на события, произошедшие после разрушения Каховской ГЭС и последующих боев за село Крынки. Украинские военные пытались закрепиться на левом берегу Днепра, однако из-за интенсивного обстрела российской артиллерии понесли значительные потери. В феврале 2024 года бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о полной зачистке поселка и оценивал потери ВСУ в этом районе в 3,4 тысячи человек. Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о продолжении попыток украинских подразделений высадиться на островах днепровской поймы.
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