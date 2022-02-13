13 февраля 2022

Свердловский онкоцентр закрыл на карантин одно из отделений. «Всех пациентов отправили домой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Диагностику пациентов отсрочили на 10 дней Фото:
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Коронавирус COVID-19

В свердловском областном онкологическом диспансере закрыли отделение инвазивной диагностики из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщила дочь одного из пациентов.

«В онкодиспансере закрыли на карантин отделение инвазивной диагностики и всех пациентов отправили домой. С папой ждали очередь две недели на биопсию. 14 февраля утром отправили всех домой, ждать около десяти дней. Уточнили, что позвонят, вероятнее всего, 24 февраля положат обратно», — рассказала собеседница URA.RU. По ее словам, в отделении обнаружили двоих пациентов, зараженных коронавирусом.

Главный врач онкоцентра Борис Мейлах от комментариев воздержался, перенаправив корреспондента URA.RU к пресс-секретарю минздрава Свердловской области Константину Шестакову. В региональном минздраве ответили кратко: «Информация запрошена. Выясняется».

Ранее URA.RU стало известно, что в Свердловском областном онкологическом центре выявили вспышку заболевания коронавирусом. В конце января региональный Роспотребнадзор поручил руководству больницы отчитаться о случаях заражения ковидом среди медицинского персонала и пациентов.

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В свердловском областном онкологическом диспансере закрыли отделение инвазивной диагностики из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщила дочь одного из пациентов. «В онкодиспансере закрыли на карантин отделение инвазивной диагностики и всех пациентов отправили домой. С папой ждали очередь две недели на биопсию. 14 февраля утром отправили всех домой, ждать около десяти дней. Уточнили, что позвонят, вероятнее всего, 24 февраля положат обратно», — рассказала собеседница URA.RU. По ее словам, в отделении обнаружили двоих пациентов, зараженных коронавирусом. Главный врач онкоцентра Борис Мейлах от комментариев воздержался, перенаправив корреспондента URA.RU к пресс-секретарю минздрава Свердловской области Константину Шестакову. В региональном минздраве ответили кратко: «Информация запрошена. Выясняется». Ранее URA.RU стало известно, что в Свердловском областном онкологическом центре выявили вспышку заболевания коронавирусом. В конце января региональный Роспотребнадзор поручил руководству больницы отчитаться о случаях заражения ковидом среди медицинского персонала и пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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