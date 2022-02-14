Генпрокуратура отказалась расследовать нарушения экс-депутатов. Они не съехали с служебных квартир

15 февраля 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

В Госдуме РФ заявили, что не выявили нарушений со служебным жильем депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генеральная прокуратура РФ отказалась разбираться в том, почему депутаты, которые не смогли переизбраться в Госдуму РФ, до сих пор живут в служебных московских квартирах, а в служебных домах нынешних народных избранников проживают их родственники. Об этом сообщает центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» в своем telegram-канале. Генпрокурор Игорь Краснов не стал рассматривать обращение ЦАП «Яблока» о нарушениях при сдаче служебных квартир депутатами, которым не удалось переизбраться в новый созыв Госдумы РФ. Вместо этого он порекомендовал обратиться к самим депутатам. В Госдуме на обращение ЦАП «Яблока» ответили, что нарушений не выявили. Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский отметил, что такого и вовсе быть не могло, так как парламентарии не имеют право предоставлять служебные квартиры кому-либо для проживания. Ранее в газете «Ведомости» опубликовали информацию о девяти бывших депутатах Госдумы, которые не покинули служебное жилье после ухода со своей должности. Также журналисты узнали, что в 17 служебных квартирах депутатов нынешнего VIII созыва Госдумы проживают их родственники и помощники народных избранников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральная прокуратура РФ отказалась разбираться в том, почему депутаты, которые не смогли переизбраться в Госдуму РФ, до сих пор живут в служебных московских квартирах, а в служебных домах нынешних народных избранников проживают их родственники. Об этом сообщает центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» в своем telegram-канале. Генпрокурор Игорь Краснов не стал рассматривать обращение ЦАП «Яблока» о нарушениях при сдаче служебных квартир депутатами, которым не удалось переизбраться в новый созыв Госдумы РФ. Вместо этого он порекомендовал обратиться к самим депутатам. В Госдуме на обращение ЦАП «Яблока» ответили, что нарушений не выявили. Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский отметил, что такого и вовсе быть не могло, так как парламентарии не имеют право предоставлять служебные квартиры кому-либо для проживания. Ранее в газете «Ведомости» опубликовали информацию о девяти бывших депутатах Госдумы, которые не покинули служебное жилье после ухода со своей должности. Также журналисты узнали, что в 17 служебных квартирах депутатов нынешнего VIII созыва Госдумы проживают их родственники и помощники народных избранников.