Житель Нижнего Тагила избил подростков в лифте. Видео

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Глава города Евгений Тефтелев. Челябинск, жест, руки в замок, кулак, руки
Мужчина ударил одного из подростков по лицу Фото:

Неизвестный избил подростков 12-ти и 13-ти лет в лифте одного из домов в Нижнем Тагиле. Одного ребенка он ударил по лицу. Об этом сообщила мать одного из подростков.

«Этот человек поднялся на лифте с третьего этажа на девятый и без каких-либо причин начал орать на детей, оскорбляя их, а затем и вовсе начал избивать», — приводятся слова жительницы в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». Она распространила видео, на котором мужчина ударил кулаком в лицо одного из мальчиков.

Мать ребенка заявила, что будет добиваться правосудия и обратилась за помощью в полицию. Также женщина попросила знакомых опознать человека и передать его данные в правоохранительные органы.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы свердловского главка полиции Валерию Горелых. «Сотрудники отдела полиции №16 нижнетагильского гарнизона проводят по данному факту проверочные мероприятия, устанавливают личности участников этого инцидента для принятия соответствующих мер реагирования», — сообщил Горелых.

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Неизвестный избил подростков 12-ти и 13-ти лет в лифте одного из домов в Нижнем Тагиле. Одного ребенка он ударил по лицу. Об этом сообщила мать одного из подростков. «Этот человек поднялся на лифте с третьего этажа на девятый и без каких-либо причин начал орать на детей, оскорбляя их, а затем и вовсе начал избивать», — приводятся слова жительницы в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». Она распространила видео, на котором мужчина ударил кулаком в лицо одного из мальчиков. Мать ребенка заявила, что будет добиваться правосудия и обратилась за помощью в полицию. Также женщина попросила знакомых опознать человека и передать его данные в правоохранительные органы. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы свердловского главка полиции Валерию Горелых. «Сотрудники отдела полиции №16 нижнетагильского гарнизона проводят по данному факту проверочные мероприятия, устанавливают личности участников этого инцидента для принятия соответствующих мер реагирования», — сообщил Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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