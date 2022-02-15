Житель Нижнего Тагила избил подростков в лифте. Видео

15 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил одного из подростков по лицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неизвестный избил подростков 12-ти и 13-ти лет в лифте одного из домов в Нижнем Тагиле. Одного ребенка он ударил по лицу. Об этом сообщила мать одного из подростков. «Этот человек поднялся на лифте с третьего этажа на девятый и без каких-либо причин начал орать на детей, оскорбляя их, а затем и вовсе начал избивать», — приводятся слова жительницы в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». Она распространила видео, на котором мужчина ударил кулаком в лицо одного из мальчиков. Мать ребенка заявила, что будет добиваться правосудия и обратилась за помощью в полицию. Также женщина попросила знакомых опознать человека и передать его данные в правоохранительные органы. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы свердловского главка полиции Валерию Горелых. «Сотрудники отдела полиции №16 нижнетагильского гарнизона проводят по данному факту проверочные мероприятия, устанавливают личности участников этого инцидента для принятия соответствующих мер реагирования», — сообщил Горелых. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Неизвестный избил подростков 12-ти и 13-ти лет в лифте одного из домов в Нижнем Тагиле. Одного ребенка он ударил по лицу. Об этом сообщила мать одного из подростков. «Этот человек поднялся на лифте с третьего этажа на девятый и без каких-либо причин начал орать на детей, оскорбляя их, а затем и вовсе начал избивать», — приводятся слова жительницы в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте». Она распространила видео, на котором мужчина ударил кулаком в лицо одного из мальчиков. Мать ребенка заявила, что будет добиваться правосудия и обратилась за помощью в полицию. Также женщина попросила знакомых опознать человека и передать его данные в правоохранительные органы. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы свердловского главка полиции Валерию Горелых. «Сотрудники отдела полиции №16 нижнетагильского гарнизона проводят по данному факту проверочные мероприятия, устанавливают личности участников этого инцидента для принятия соответствующих мер реагирования», — сообщил Горелых.