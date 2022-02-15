Екатеринбуржец пытался утопить в унитазе 15 килограммов конопли

16 февраля 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец попытался избавиться от партии наркотиков, когда к нему пришла полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Екатеринбурга, хранивший в квартире более 16 килограммов конопли, попытался смыть большую часть наркотика в унитаз, когда к нему с обыском пришли силовики. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу провели успешную операцию по задержанию 34-летнего директора местного коммерческого предприятия, который в унитазе пытался утопить более 15 килограммов конопли», — сообщил Горелых. Он отметил, что в операции полицейским помогали бойцы подразделения ОМОНа Росгвардии. Екатеринбуржец держал наркотики на съемной квартире по улице Рощинская. Там у него стояли 13 больших мешков и коробка с коноплей. Выкинув небольшую часть этого в окно, остальное он решил утопить в унитазе, однако слив тут же засорился. Мужчина выращивал коноплю дома в специальных теплицах, а затем планировал распространить. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы, резюмировал Горелых. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Екатеринбурга, хранивший в квартире более 16 килограммов конопли, попытался смыть большую часть наркотика в унитаз, когда к нему с обыском пришли силовики. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу провели успешную операцию по задержанию 34-летнего директора местного коммерческого предприятия, который в унитазе пытался утопить более 15 килограммов конопли», — сообщил Горелых. Он отметил, что в операции полицейским помогали бойцы подразделения ОМОНа Росгвардии. Екатеринбуржец держал наркотики на съемной квартире по улице Рощинская. Там у него стояли 13 больших мешков и коробка с коноплей. Выкинув небольшую часть этого в окно, остальное он решил утопить в унитазе, однако слив тут же засорился. Мужчина выращивал коноплю дома в специальных теплицах, а затем планировал распространить. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы, резюмировал Горелых.