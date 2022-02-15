15 февраля 2022

Екатеринбуржец пытался утопить в унитазе 15 килограммов конопли

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец попытался избавиться от партии наркотиков, когда к нему пришла полиция Фото:

Житель Екатеринбурга, хранивший в квартире более 16 килограммов конопли, попытался смыть большую часть наркотика в унитаз, когда к нему с обыском пришли силовики. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу провели успешную операцию по задержанию 34-летнего директора местного коммерческого предприятия, который в унитазе пытался утопить более 15 килограммов конопли», — сообщил Горелых. Он отметил, что в операции полицейским помогали бойцы подразделения ОМОНа Росгвардии.

Екатеринбуржец держал наркотики на съемной квартире по улице Рощинская. Там у него стояли 13 больших мешков и коробка с коноплей. Выкинув небольшую часть этого в окно, остальное он решил утопить в унитазе, однако слив тут же засорился.

Мужчина выращивал коноплю дома в специальных теплицах, а затем планировал распространить. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы, резюмировал Горелых.

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Житель Екатеринбурга, хранивший в квартире более 16 килограммов конопли, попытался смыть большую часть наркотика в унитаз, когда к нему с обыском пришли силовики. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу провели успешную операцию по задержанию 34-летнего директора местного коммерческого предприятия, который в унитазе пытался утопить более 15 килограммов конопли», — сообщил Горелых. Он отметил, что в операции полицейским помогали бойцы подразделения ОМОНа Росгвардии. Екатеринбуржец держал наркотики на съемной квартире по улице Рощинская. Там у него стояли 13 больших мешков и коробка с коноплей. Выкинув небольшую часть этого в окно, остальное он решил утопить в унитазе, однако слив тут же засорился. Мужчина выращивал коноплю дома в специальных теплицах, а затем планировал распространить. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы, резюмировал Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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