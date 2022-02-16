Пожарные локализовали возгорание в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В средней школе №28 в Ревде (Свердловская область) загорелся учебный класс, когда в здании находились 633 ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Возгорание произошло в учебном классе русского языка и литературы на втором этаже здания», — говорится в сообщении прокуратуры. Всех детей, находящихся в школе, эвакуировали. Преподавательский состав также вышел из учебного заведения. Никто не пострадал. К месту пожара приехал прокурор Ревды Алексей Сидорук.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области предоставила URA.RU снимки тушения пожара. Судя по ним, в школе почти полностью сгорел кабинет.

Прокуратура проводит проверку в школе. Выясняются причины возгорания и ответственные за это. В частности, в ведомстве проверят, насколько качественно руководители и персонал школы выполняли свои обязанности.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области