16 февраля 2022

В Ревде во время уроков загорелась школа. В ней находились сотни детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, чс
Пожарные локализовали возгорание в школе Фото:

В средней школе №28 в Ревде (Свердловская область) загорелся учебный класс, когда в здании находились 633 ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Возгорание произошло в учебном классе русского языка и литературы на втором этаже здания», — говорится в сообщении прокуратуры. Всех детей, находящихся в школе, эвакуировали. Преподавательский состав также вышел из учебного заведения. Никто не пострадал. К месту пожара приехал прокурор Ревды Алексей Сидорук.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области предоставила URA.RU снимки тушения пожара. Судя по ним, в школе почти полностью сгорел кабинет.

Прокуратура проводит проверку в школе. Выясняются причины возгорания и ответственные за это. В частности, в ведомстве проверят, насколько качественно руководители и персонал школы выполняли свои обязанности.

Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В средней школе №28 в Ревде (Свердловская область) загорелся учебный класс, когда в здании находились 633 ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Возгорание произошло в учебном классе русского языка и литературы на втором этаже здания», — говорится в сообщении прокуратуры. Всех детей, находящихся в школе, эвакуировали. Преподавательский состав также вышел из учебного заведения. Никто не пострадал. К месту пожара приехал прокурор Ревды Алексей Сидорук. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области предоставила URA.RU снимки тушения пожара. Судя по ним, в школе почти полностью сгорел кабинет. Прокуратура проводит проверку в школе. Выясняются причины возгорания и ответственные за это. В частности, в ведомстве проверят, насколько качественно руководители и персонал школы выполняли свои обязанности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...