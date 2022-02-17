Полиция Екатеринбурга приехала к КОРу из-за сообщений о захвате

17 февраля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Полицейские, приехавшие к гаражам около КОРа, следят за порядком на территории кооператива Фото: Владимир Андреев © URA.RU К гаражному кооперативу, сотрудники которого сообщили о рейдерском захвате, приехали сотрудники полиции и опросили участников конфликта. Об этом сообщил один из участников кооператива. «Человек хочет иметь здесь бизнес. У нас сегодня произошел рейдерский захват», — передает портал Е1.ru со ссылкой на слова собеседника. Он отметил, что на месте работают сотрудники полиции. По информации екатеринбуржца, на территории гаражного кооператива несколько лет пытаются построить оптовый рынок. Открытые конфликты начались в 2018 году, добавил он. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По указанному адресу выехали сотрудники территориального ОВД. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, опрашивают его участников. Полиция следит за поддержанием общественного порядка на территории гаражного комплекса», — сообщили в ведомстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К гаражному кооперативу, сотрудники которого сообщили о рейдерском захвате, приехали сотрудники полиции и опросили участников конфликта. Об этом сообщил один из участников кооператива. «Человек хочет иметь здесь бизнес. У нас сегодня произошел рейдерский захват», — передает портал Е1.ru со ссылкой на слова собеседника. Он отметил, что на месте работают сотрудники полиции. По информации екатеринбуржца, на территории гаражного кооператива несколько лет пытаются построить оптовый рынок. Открытые конфликты начались в 2018 году, добавил он. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По указанному адресу выехали сотрудники территориального ОВД. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, опрашивают его участников. Полиция следит за поддержанием общественного порядка на территории гаражного комплекса», — сообщили в ведомстве.