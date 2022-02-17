17 февраля 2022

Люди Вексельберга утратили голос в главной комиссии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург , смирнягин николай
Николай Смирнягин покинул комиссию, поскольку стал префектом Фото:

«РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и застраивает одноименный район в Екатеринбурге) утратила голос в городской комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), которая по своему функционалу является ключевой (в нее входят застройщики, чиновники и депутаты). Это следует из постановления мэра Алексея Орлова от 17 февраля о внесении изменений в состав комиссии (документ размещен на сайте мэрии).

Комиссию покинул новый глава Академического района Николай Смирнягин. Его включали в комиссию еще как депутата гордумы и гендиректора УК «Академический» (связана с «Реновой»).

Смирнягина в комиссии заменил депутат гордумы Дмитрий Сергин, не имеющий отношений с холдингом (раньше Сергина причисляли к старой городской команде экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова). Кроме того, в комиссию по ПЗЗ вошел депутат, юрист Сергей Шадрин, связанный с близким к Тунгусову девелопером Илдаром Губаевым.

В разговоре с URA.RU Сергин вспомнил, что работал в комиссии и прежде — до того, как в 2018 году мэром стал Александр Высокинский (сейчас он сенатор). «Решения комиссии определяют, каким будет город. Понимая ответственность, буду работать на благо и в интересах горожан», — сказал Сергин и привел свежий кейс. В прошлую пятницу, 11 февраля, комиссия по ПЗЗ по запросу Сергина изменила статус участка возле Автовокзала. И теперь бизнесмен Александр Петров (ООО «Проспект Групп») не сможет строить там жилье (против этого якобы выступали местные жители). Об этом писало URA.RU.

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«РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и застраивает одноименный район в Екатеринбурге) утратила голос в городской комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), которая по своему функционалу является ключевой (в нее входят застройщики, чиновники и депутаты). Это следует из постановления мэра Алексея Орлова от 17 февраля о внесении изменений в состав комиссии (документ размещен на сайте мэрии). Комиссию покинул новый глава Академического района Николай Смирнягин. Его включали в комиссию еще как депутата гордумы и гендиректора УК «Академический» (связана с «Реновой»). Смирнягина в комиссии заменил депутат гордумы Дмитрий Сергин, не имеющий отношений с холдингом (раньше Сергина причисляли к старой городской команде экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова). Кроме того, в комиссию по ПЗЗ вошел депутат, юрист Сергей Шадрин, связанный с близким к Тунгусову девелопером Илдаром Губаевым. В разговоре с URA.RU Сергин вспомнил, что работал в комиссии и прежде — до того, как в 2018 году мэром стал Александр Высокинский (сейчас он сенатор). «Решения комиссии определяют, каким будет город. Понимая ответственность, буду работать на благо и в интересах горожан», — сказал Сергин и привел свежий кейс. В прошлую пятницу, 11 февраля, комиссия по ПЗЗ по запросу Сергина изменила статус участка возле Автовокзала. И теперь бизнесмен Александр Петров (ООО «Проспект Групп») не сможет строить там жилье (против этого якобы выступали местные жители). Об этом писало URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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