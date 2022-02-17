Жители элитного ЖК в Екатеринбурге жалуются на завышенные счета

Жители элитного ЖК «Александровский сад», что на пересечении улиц Декабристов — Степана Разина, получили квитанции по оплате коммунальных услуг за январь с запредельными счетами. Не успев даже заехать в новое жилье, владельцы квартир в элитном комплексе должны заплатить за услуги порядка 20 тысяч рублей, рассказали они URA.RU.
«Счет был получен на 21 тысячу рублей — непонятно, за что. Дом сдан лишь в ноябре, здесь никто не живет, ни воду, ни тепло, ни свет не тратят — все только собираются начать ремонт», — сообщает житель дома Иван. Отмечается, что только за «обслуживание дома» необходимо заплатить около 10 тысяч рублей.
Как уточняет собеседник агентства, УК «Форум-сервис» (управляющая компания объектов от застройщика Forum City) назначила саму себя управляющей на эту локацию без очного голосования жильцов. Уведомление об этом им пришло на электронную почту. В УК «Форум-сервис» прокомментировать ситуацию к моменту публикации не смогли, попросив выделить на ответ время.
Элитный ЖК «Александровский сад» от «Форум» был сдан в ноябре 2021. Жилье в центре Екатеринбурга можно было приобрести от 10 миллионов рублей.
Жители элитного ЖК «Александровский сад», что на пересечении улиц Декабристов — Степана Разина, получили квитанции по оплате коммунальных услуг за январь с запредельными счетами. Не успев даже заехать в новое жилье, владельцы квартир в элитном комплексе должны заплатить за услуги порядка 20 тысяч рублей, рассказали они URA.RU. «Счет был получен на 21 тысячу рублей — непонятно, за что. Дом сдан лишь в ноябре, здесь никто не живет, ни воду, ни тепло, ни свет не тратят — все только собираются начать ремонт», — сообщает житель дома Иван. Отмечается, что только за «обслуживание дома» необходимо заплатить около 10 тысяч рублей. Как уточняет собеседник агентства, УК «Форум-сервис» (управляющая компания объектов от застройщика Forum City) назначила саму себя управляющей на эту локацию без очного голосования жильцов. Уведомление об этом им пришло на электронную почту. В УК «Форум-сервис» прокомментировать ситуацию к моменту публикации не смогли, попросив выделить на ответ время. Элитный ЖК «Александровский сад» от «Форум» был сдан в ноябре 2021. Жилье в центре Екатеринбурга можно было приобрести от 10 миллионов рублей.