17 февраля 2022

Жители элитного ЖК в Екатеринбурге жалуются на завышенные счета

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты «Огни Екатеринбурга». Абакумова Надежда, коммуналка, платежи, водоснабжение, жкх, счетчики
По словам жильцов, они не выбирали управляющую домо компанию Фото:

Жители элитного ЖК «Александровский сад», что на пересечении улиц Декабристов — Степана Разина, получили квитанции по оплате коммунальных услуг за январь с запредельными счетами. Не успев даже заехать в новое жилье, владельцы квартир в элитном комплексе должны заплатить за услуги порядка 20 тысяч рублей, рассказали они URA.RU.

«Счет был получен на 21 тысячу рублей — непонятно, за что. Дом сдан лишь в ноябре, здесь никто не живет, ни воду, ни тепло, ни свет не тратят — все только собираются начать ремонт», — сообщает житель дома Иван. Отмечается, что только за «обслуживание дома» необходимо заплатить около 10 тысяч рублей.

Как уточняет собеседник агентства, УК «Форум-сервис» (управляющая компания объектов от застройщика Forum City) назначила саму себя управляющей на эту локацию без очного голосования жильцов. Уведомление об этом им пришло на электронную почту. В УК «Форум-сервис» прокомментировать ситуацию к моменту публикации не смогли, попросив выделить на ответ время.

Элитный ЖК «Александровский сад» от «Форум» был сдан в ноябре 2021. Жилье в центре Екатеринбурга можно было приобрести от 10 миллионов рублей.

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Жители элитного ЖК «Александровский сад», что на пересечении улиц Декабристов — Степана Разина, получили квитанции по оплате коммунальных услуг за январь с запредельными счетами. Не успев даже заехать в новое жилье, владельцы квартир в элитном комплексе должны заплатить за услуги порядка 20 тысяч рублей, рассказали они URA.RU. «Счет был получен на 21 тысячу рублей — непонятно, за что. Дом сдан лишь в ноябре, здесь никто не живет, ни воду, ни тепло, ни свет не тратят — все только собираются начать ремонт», — сообщает житель дома Иван. Отмечается, что только за «обслуживание дома» необходимо заплатить около 10 тысяч рублей. Как уточняет собеседник агентства, УК «Форум-сервис» (управляющая компания объектов от застройщика Forum City) назначила саму себя управляющей на эту локацию без очного голосования жильцов. Уведомление об этом им пришло на электронную почту. В УК «Форум-сервис» прокомментировать ситуацию к моменту публикации не смогли, попросив выделить на ответ время. Элитный ЖК «Александровский сад» от «Форум» был сдан в ноябре 2021. Жилье в центре Екатеринбурга можно было приобрести от 10 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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