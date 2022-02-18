В Кольцово прибыл новый Airbus в ливрее «Уральских авиалиний». Это уже 54 самолет в авиапарке

18 февраля 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

До конца года авиакомпания планирует получить еще два самолета Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила новый самолет Airbus A321neo. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Новый пассажирский лайнер A321neo в ливрее „Уральских авиалиний“ прибыл в Екатеринбург прямо с завода в Гамбурге 16 февраля вечером. Это второй самолет линейки NEO, полученный авиакомпанией в этом году», — говорится в сообщении. Гендиректор авиакомпании также уточняет, что до конца года «Уральские авиалинии» получат в лизинг еще два новеньких Airbus A321neo, в обмен на два уже «отработанных». В авиапарке у компании сейчас находится 54 самолета. Первый A321neo в этом году «Уральские авиалинии» получили 1 февраля. В авиакомпании рассказали, что дальность этих моделей составляет 7400 километров, что позволит долететь из Екатеринбурга во Владивосток без пересадок. Также «Уральские авиалинии» планируют пополнить свой воздушный парк двумя грузовыми Airbus А321. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила новый самолет Airbus A321neo. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Новый пассажирский лайнер A321neo в ливрее „Уральских авиалиний“ прибыл в Екатеринбург прямо с завода в Гамбурге 16 февраля вечером. Это второй самолет линейки NEO, полученный авиакомпанией в этом году», — говорится в сообщении. Гендиректор авиакомпании также уточняет, что до конца года «Уральские авиалинии» получат в лизинг еще два новеньких Airbus A321neo, в обмен на два уже «отработанных». В авиапарке у компании сейчас находится 54 самолета. Первый A321neo в этом году «Уральские авиалинии» получили 1 февраля. В авиакомпании рассказали, что дальность этих моделей составляет 7400 километров, что позволит долететь из Екатеринбурга во Владивосток без пересадок. Также «Уральские авиалинии» планируют пополнить свой воздушный парк двумя грузовыми Airbus А321.