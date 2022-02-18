Депутаты ГД посетили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге

Знаменитые спортсмены посетили Екатеринбург в рамках просмотра спортивных объектов Универсиады-2023Фото: Академия единоборств РМК
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, его заместитель Антон Шипулин, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, паралимпийская чемпионка Рима Баталова и чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог посетили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Академии единоборств.
«Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев вместе с известными спортсменами посетил Академию единоборств РМК. Визит стал одной из точек в маршруте делегации по ключевым спортивным объектам города», — говорится в сообщении.
Сообщается, что делегаты остались под впечатлением от Академии единоборств РМК. Легендарный хоккеист заявил, что это важное место для развития спорта, «здесь бизнес вкладывается в здоровье нации». Боксер Дмитрий Пирог же отметил, что в Екатеринбурге обеспечивают очень динамичное развитие единоборств, а также обратил внимание на методику взаимодействия между тренером и юным бойцом. «Тут с легкостью мальчишке, который занимается кикбоксингом, можно поставить правильный боксерский удар, необходимый ему для основы», — сообщил Пирог.
Визит спорткомитета ГД 18 февраля состоялся в рамках посещения строящихся объектов в Екатеринбурге к Всемирным студенческим играм в 2023 году. Кроме комитета Госдумы РФ в Екатеринбург приехал министр спорта РФ, являющийся президентом Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин. Делегаты посетили строящуюся ледовую арену в Екатеринбурге. В завершении поездки, состоялось совещание, на котором министр спорта России Олег Матыцин заявил, что у международных инспекторов FISU нет претензий по ходу подготовки Екатеринбурга к Универсиаде-2023.
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, его заместитель Антон Шипулин, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, паралимпийская чемпионка Рима Баталова и чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог посетили Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Академии единоборств. «Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев вместе с известными спортсменами посетил Академию единоборств РМК. Визит стал одной из точек в маршруте делегации по ключевым спортивным объектам города», — говорится в сообщении. Сообщается, что делегаты остались под впечатлением от Академии единоборств РМК. Легендарный хоккеист заявил, что это важное место для развития спорта, «здесь бизнес вкладывается в здоровье нации». Боксер Дмитрий Пирог же отметил, что в Екатеринбурге обеспечивают очень динамичное развитие единоборств, а также обратил внимание на методику взаимодействия между тренером и юным бойцом. «Тут с легкостью мальчишке, который занимается кикбоксингом, можно поставить правильный боксерский удар, необходимый ему для основы», — сообщил Пирог. Визит спорткомитета ГД 18 февраля состоялся в рамках посещения строящихся объектов в Екатеринбурге к Всемирным студенческим играм в 2023 году. Кроме комитета Госдумы РФ в Екатеринбург приехал министр спорта РФ, являющийся президентом Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин. Делегаты посетили строящуюся ледовую арену в Екатеринбурге. В завершении поездки, состоялось совещание, на котором министр спорта России Олег Матыцин заявил, что у международных инспекторов FISU нет претензий по ходу подготовки Екатеринбурга к Универсиаде-2023.