Свердловский школьник заявил о похищении, чтобы прогулять уроки

18 февраля 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Школьник из поселка под Арамилем воспользовался историей про маньяка, чтобы прогулять уроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьник из поселка Бобровский (Свердловская область), чтобы не идти на уроки, выдумал историю о неизвестном, пытавшемся его похитить. Обман раскрылся на приеме у школьного психолога, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Чтобы не идти на занятия, [мальчик] придумал [историю] с попытками какого-то маньяка увезти его в неизвестном направлении. В присутствии школьного психолога он все рассказал», — сообщает Горелых. Уточняется, что сначала мальчик проинформировал маму, а затем отца, с которыми они написали заявление в отделе полиции. В конечном итоге с родителями и ребенком органы правопорядка провели профилактическую беседу. Утром 18 февраля стало известно, что неизвестный мужчина на тонированной «Волге» испугал жителей поселка Бобровский под Арамилем, после того как пытался посадить к себе в машину незнакомую школьницу. Подъехал мужчина, был примерно в полутора метрах от нее, начал ей кричать из машины с предложением подвезти до дома, сообщает мама девочки. Итогом истории стал испуг ребенка, после которого она ушла в здание бассейна. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школьник из поселка Бобровский (Свердловская область), чтобы не идти на уроки, выдумал историю о неизвестном, пытавшемся его похитить. Обман раскрылся на приеме у школьного психолога, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Чтобы не идти на занятия, [мальчик] придумал [историю] с попытками какого-то маньяка увезти его в неизвестном направлении. В присутствии школьного психолога он все рассказал», — сообщает Горелых. Уточняется, что сначала мальчик проинформировал маму, а затем отца, с которыми они написали заявление в отделе полиции. В конечном итоге с родителями и ребенком органы правопорядка провели профилактическую беседу. Утром 18 февраля стало известно, что неизвестный мужчина на тонированной «Волге» испугал жителей поселка Бобровский под Арамилем, после того как пытался посадить к себе в машину незнакомую школьницу. Подъехал мужчина, был примерно в полутора метрах от нее, начал ей кричать из машины с предложением подвезти до дома, сообщает мама девочки. Итогом истории стал испуг ребенка, после которого она ушла в здание бассейна.