Полицейским Екатеринбурга повысят зарплату

Решение о повышении зарплат полицейским примут в ГУ МВД по Свердловской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудникам полиции Екатеринбурга планируют поднять зарплаты, однако решения о размере индексации пока не принято. Об этом рассказал глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров во время заседания городской думы.

«Этот вопрос обсуждается, естественно будут повышения», — сказал Озеров во время онлайн-трансляции заседания гордумы отвечая на вопрос о повышении зарплат полицейских. Он подчеркнул, что не может отвечать за соответствующее решение, но знает о работе над повышением зарплат.

Кроме этого, Озеров на заседании рассказал о некомплекте в полиции, при котором в городском УМВД не хватает почти тысячи человек. Однако проблему пытаются решить с помощью набора новых сотрудников.