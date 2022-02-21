Полицейским Екатеринбурга повысят зарплату

Сотрудникам полиции Екатеринбурга планируют поднять зарплаты, однако решения о размере индексации пока не принято. Об этом рассказал глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров во время заседания городской думы.
«Этот вопрос обсуждается, естественно будут повышения», — сказал Озеров во время онлайн-трансляции заседания гордумы отвечая на вопрос о повышении зарплат полицейских. Он подчеркнул, что не может отвечать за соответствующее решение, но знает о работе над повышением зарплат.
Кроме этого, Озеров на заседании рассказал о некомплекте в полиции, при котором в городском УМВД не хватает почти тысячи человек. Однако проблему пытаются решить с помощью набора новых сотрудников.
Сотрудникам полиции Екатеринбурга планируют поднять зарплаты, однако решения о размере индексации пока не принято. Об этом рассказал глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров во время заседания городской думы. «Этот вопрос обсуждается, естественно будут повышения», — сказал Озеров во время онлайн-трансляции заседания гордумы отвечая на вопрос о повышении зарплат полицейских. Он подчеркнул, что не может отвечать за соответствующее решение, но знает о работе над повышением зарплат. Кроме этого, Озеров на заседании рассказал о некомплекте в полиции, при котором в городском УМВД не хватает почти тысячи человек. Однако проблему пытаются решить с помощью набора новых сотрудников.