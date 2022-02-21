21 февраля 2022

Полицейским Екатеринбурга повысят зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция, шеврон полиция, полиц я
Решение о повышении зарплат полицейским примут в ГУ МВД по Свердловской области Фото:

Сотрудникам полиции Екатеринбурга планируют поднять зарплаты, однако решения о размере индексации пока не принято. Об этом рассказал глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров во время заседания городской думы.

«Этот вопрос обсуждается, естественно будут повышения», — сказал Озеров во время онлайн-трансляции заседания гордумы отвечая на вопрос о повышении зарплат полицейских. Он подчеркнул, что не может отвечать за соответствующее решение, но знает о работе над повышением зарплат.

Кроме этого, Озеров на заседании рассказал о некомплекте в полиции, при котором в городском УМВД не хватает почти тысячи человек. Однако проблему пытаются решить с помощью набора новых сотрудников.

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Сотрудникам полиции Екатеринбурга планируют поднять зарплаты, однако решения о размере индексации пока не принято. Об этом рассказал глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров во время заседания городской думы. «Этот вопрос обсуждается, естественно будут повышения», — сказал Озеров во время онлайн-трансляции заседания гордумы отвечая на вопрос о повышении зарплат полицейских. Он подчеркнул, что не может отвечать за соответствующее решение, но знает о работе над повышением зарплат. Кроме этого, Озеров на заседании рассказал о некомплекте в полиции, при котором в городском УМВД не хватает почти тысячи человек. Однако проблему пытаются решить с помощью набора новых сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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