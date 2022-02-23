23 февраля 2022
22 февраля 2022

Пострадавшего при взрыве в Сатке мальчика увезли в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика доставили реанимобилем в Челябинск Фото:

Подросток, пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в Сатке 23 февраля, доставлен в ожоговый центр в Челябинске. Как сообщили в минздраве области, состояние мальчика оценивается как тяжелое.

«Реанимобилем ребенок перевезен в Челябинск в ожоговый центр на базе ГКБ №6. Его состояние оценивается как тяжелое», — сообщили URA.RU в минздраве.

В министерстве добавили, что отец ребенка, который также находился в квартире во время взрыва, будет переведен в Челябинск после того, как его состояние позволит транспортировку. Медики прилагают для этого все усилия.

Взрыв газового баллона в одной из квартир дома в Сатке случился 23 февраля. Взрывной волной в квартире выбило окна, двери, и разрушило две стены. В квартире в этот момент находился мужчина с 14-летним сыном. Они были госпитализированы с ожогами 60% тела. Отец воспитывал сына один, старшая дочь жила отдельно, мать умерла.

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Подросток, пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в Сатке 23 февраля, доставлен в ожоговый центр в Челябинске. Как сообщили в минздраве области, состояние мальчика оценивается как тяжелое. «Реанимобилем ребенок перевезен в Челябинск в ожоговый центр на базе ГКБ №6. Его состояние оценивается как тяжелое», — сообщили URA.RU в минздраве. В министерстве добавили, что отец ребенка, который также находился в квартире во время взрыва, будет переведен в Челябинск после того, как его состояние позволит транспортировку. Медики прилагают для этого все усилия. Взрыв газового баллона в одной из квартир дома в Сатке случился 23 февраля. Взрывной волной в квартире выбило окна, двери, и разрушило две стены. В квартире в этот момент находился мужчина с 14-летним сыном. Они были госпитализированы с ожогами 60% тела. Отец воспитывал сына один, старшая дочь жила отдельно, мать умерла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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