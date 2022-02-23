Пострадавшего при взрыве в Сатке мальчика увезли в Челябинск

Мальчика доставили реанимобилем в Челябинск Фото: Илья Московец © URA.RU

Подросток, пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в Сатке 23 февраля, доставлен в ожоговый центр в Челябинске. Как сообщили в минздраве области, состояние мальчика оценивается как тяжелое.

«Реанимобилем ребенок перевезен в Челябинск в ожоговый центр на базе ГКБ №6. Его состояние оценивается как тяжелое», — сообщили URA.RU в минздраве.

В министерстве добавили, что отец ребенка, который также находился в квартире во время взрыва, будет переведен в Челябинск после того, как его состояние позволит транспортировку. Медики прилагают для этого все усилия.

Взрыв газового баллона в одной из квартир дома в Сатке случился 23 февраля. Взрывной волной в квартире выбило окна, двери, и разрушило две стены. В квартире в этот момент находился мужчина с 14-летним сыном. Они были госпитализированы с ожогами 60% тела. Отец воспитывал сына один, старшая дочь жила отдельно, мать умерла.