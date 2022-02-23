Минздрав отчитал свердловских главврачей за очереди в больницах

В период подъема заболеваемости COVID у поликлиник скапливались массовые очереди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева раскритиковала работу главврачей за очереди поликлиниках в разгар пандемии COVID. Претензия заключаются в неправильно выстроенной работе call-центров. Об этом Ютяева заявила на закрытом совещании.

«Люди же не просто так идут в кабинет! Всего три позвонили и вызвали врача на дом, а 24 пришли в кабинет?! Это говорит о том, что ваши call-центры активно приглашают людей в кабинеты», — цитирует Ютяеву е1.

Она поставила перед главврачами задачу организовать работу так, чтобы помощь оказывалась преимущественно на дому. «Понятно, когда была большая заболеваемость, работали кабинеты неотложной помощи, и мы вынуждены были принимать граждан. Но сейчас такой большой обращаемости нет», — отметила Ютяева.

На совещании Минздрав предоставил анализ работы некоторых поликлиник 19 февраля. Врачи Талицкой ЦРБ посетили 18 пациентов, а 26 человек вынуждены были прийти на обследование самостоятельно. Врачи четвертой поликлиники Нижнего Тагила побывали у 136 больных, а 126 пациентам пришлось самим дойти до кабинета. Самая удручающая ситуация в Полевской ЦГБ — врачи доехали к 7 пациентам, 40 человек вынуждены были дойти до больницы сами.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Очереди появились в больницах Свердловской области в начале февраля из-за резкого роста больных коронавирусом. Горожане рассказали, что многие пришли в больницу из-за того, что не смогли дозвониться до врача. Позднее минздрав внес коррективы в лечение заразившихся коронавирусом.

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