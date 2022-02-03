03 февраля 2022

Пациенты поликлиники в Екатеринбурге стоят в огромной очереди. «Дурдом в этом ковиднике»

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в пенсионном фонде. Тюмень, очередь , пенсионный фонд, пенсионный фонд рф
Здоровые пациенты рассказали, что стояли в одной очереди с больными Фото:
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Пациенты поликлиники на улице Посадской в Екатеринбурге жалуются на огромную очередь. В ней находятся как больные, так и здоровые. Об этом очевидцы рассказали журналистам.

«Все перемешаны: неотложка, тут же стол учета с больничными и те, кто на выписку. Все кашляют, чихают. В очереди подтвержденные ковиды и отрицательные. Специально так делают, чтобы все перезаражались?» — сообщил очевидец порталу e1.ru.

Горожане рассказывают, что многие пришли в больницу из-за того, что не смоги дозвониться до врача. «Мужик с ковидом стоит подтвержденным. Говорит, что не дозвонился, и пришел всех заражать. Девушка пришла с лялькой, ревет, что врача не вызвать. Короче, тут дурдом в этом ковиднике», — посетовал пациент.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал работодателей не требовать бумажные больничные. Позже он опубликовал инструкцию, как оформить больничный из дома.

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Пациенты поликлиники на улице Посадской в Екатеринбурге жалуются на огромную очередь. В ней находятся как больные, так и здоровые. Об этом очевидцы рассказали журналистам. «Все перемешаны: неотложка, тут же стол учета с больничными и те, кто на выписку. Все кашляют, чихают. В очереди подтвержденные ковиды и отрицательные. Специально так делают, чтобы все перезаражались?» — сообщил очевидец порталу e1.ru. Горожане рассказывают, что многие пришли в больницу из-за того, что не смоги дозвониться до врача. «Мужик с ковидом стоит подтвержденным. Говорит, что не дозвонился, и пришел всех заражать. Девушка пришла с лялькой, ревет, что врача не вызвать. Короче, тут дурдом в этом ковиднике», — посетовал пациент. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал работодателей не требовать бумажные больничные. Позже он опубликовал инструкцию, как оформить больничный из дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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