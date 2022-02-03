Здоровые пациенты рассказали, что стояли в одной очереди с больными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты поликлиники на улице Посадской в Екатеринбурге жалуются на огромную очередь. В ней находятся как больные, так и здоровые. Об этом очевидцы рассказали журналистам.

«Все перемешаны: неотложка, тут же стол учета с больничными и те, кто на выписку. Все кашляют, чихают. В очереди подтвержденные ковиды и отрицательные. Специально так делают, чтобы все перезаражались?» — сообщил очевидец порталу e1.ru.

Горожане рассказывают, что многие пришли в больницу из-за того, что не смоги дозвониться до врача. «Мужик с ковидом стоит подтвержденным. Говорит, что не дозвонился, и пришел всех заражать. Девушка пришла с лялькой, ревет, что врача не вызвать. Короче, тут дурдом в этом ковиднике», — посетовал пациент.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал работодателей не требовать бумажные больничные. Позже он опубликовал инструкцию, как оформить больничный из дома.