Пермские туристы не хотят возвращаться из Крыма

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Отдых. Клипарт. Курган, море, берег, туристы, отдыхающие, путешествия, отдых, отпуск, туризм
Туристы на отмену вылетов пока реагируют спокойно Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Пермские туристы, которые сейчас отдыхают в Крыму, отказались от предложения вернуться домой после начала военных действий на Украине. Об этом сообщила директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида.

«У нас есть туристы и в Ялте, и в Симферополе. У них все хорошо, погода отличная, новости они не читают. Люди пока реагируют спокойно. Мы предлагали им вернуться, но они сказали, что хотят отдохнуть», — рассказала URA.RU Друида. Несколько пермяков должны вылетать 1 марта, но, сообщила директор турфирмы, «Дом солнца» намерен купить им билеты на поезд.

В беседе с агентством Друида уточнила, что по опыту прошлых лет, авиакомпании и отели обычно идут навстречу и тем или иным образом возвращают деньги: либо напрямую деньгами, либо переносят на другие даты, либо оставляют на депозите. «Туристам я советую сегодня никакие решения не принимать, — отметила Евгения Друида.

По прогнозу Друиды, если конфликт не затянется дольше, чем на две недели, на летнем сезоне эти события никак не отразятся. И уже к майским праздникам люди «все забудут».

Росавиация сегодня приостановила работу 12 аэропортов на юге страны до 2 марта. Из-за этого были отменены рейсы из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар. Рейс «Пермь-Стамбул» вернулся в аэропорт сразу после вылета.

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Пермские туристы, которые сейчас отдыхают в Крыму, отказались от предложения вернуться домой после начала военных действий на Украине. Об этом сообщила директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида. «У нас есть туристы и в Ялте, и в Симферополе. У них все хорошо, погода отличная, новости они не читают. Люди пока реагируют спокойно. Мы предлагали им вернуться, но они сказали, что хотят отдохнуть», — рассказала URA.RU Друида. Несколько пермяков должны вылетать 1 марта, но, сообщила директор турфирмы, «Дом солнца» намерен купить им билеты на поезд. В беседе с агентством Друида уточнила, что по опыту прошлых лет, авиакомпании и отели обычно идут навстречу и тем или иным образом возвращают деньги: либо напрямую деньгами, либо переносят на другие даты, либо оставляют на депозите. «Туристам я советую сегодня никакие решения не принимать, — отметила Евгения Друида. По прогнозу Друиды, если конфликт не затянется дольше, чем на две недели, на летнем сезоне эти события никак не отразятся. И уже к майским праздникам люди «все забудут». Росавиация сегодня приостановила работу 12 аэропортов на юге страны до 2 марта. Из-за этого были отменены рейсы из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар. Рейс «Пермь-Стамбул» вернулся в аэропорт сразу после вылета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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