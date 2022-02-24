Пермские туристы не хотят возвращаться из Крыма

24 февраля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Туристы на отмену вылетов пока реагируют спокойно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Пермские туристы, которые сейчас отдыхают в Крыму, отказались от предложения вернуться домой после начала военных действий на Украине. Об этом сообщила директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида. «У нас есть туристы и в Ялте, и в Симферополе. У них все хорошо, погода отличная, новости они не читают. Люди пока реагируют спокойно. Мы предлагали им вернуться, но они сказали, что хотят отдохнуть», — рассказала URA.RU Друида. Несколько пермяков должны вылетать 1 марта, но, сообщила директор турфирмы, «Дом солнца» намерен купить им билеты на поезд. В беседе с агентством Друида уточнила, что по опыту прошлых лет, авиакомпании и отели обычно идут навстречу и тем или иным образом возвращают деньги: либо напрямую деньгами, либо переносят на другие даты, либо оставляют на депозите. «Туристам я советую сегодня никакие решения не принимать, — отметила Евгения Друида. По прогнозу Друиды, если конфликт не затянется дольше, чем на две недели, на летнем сезоне эти события никак не отразятся. И уже к майским праздникам люди «все забудут». Росавиация сегодня приостановила работу 12 аэропортов на юге страны до 2 марта. Из-за этого были отменены рейсы из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар. Рейс «Пермь-Стамбул» вернулся в аэропорт сразу после вылета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермские туристы, которые сейчас отдыхают в Крыму, отказались от предложения вернуться домой после начала военных действий на Украине. Об этом сообщила директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида. «У нас есть туристы и в Ялте, и в Симферополе. У них все хорошо, погода отличная, новости они не читают. Люди пока реагируют спокойно. Мы предлагали им вернуться, но они сказали, что хотят отдохнуть», — рассказала URA.RU Друида. Несколько пермяков должны вылетать 1 марта, но, сообщила директор турфирмы, «Дом солнца» намерен купить им билеты на поезд. В беседе с агентством Друида уточнила, что по опыту прошлых лет, авиакомпании и отели обычно идут навстречу и тем или иным образом возвращают деньги: либо напрямую деньгами, либо переносят на другие даты, либо оставляют на депозите. «Туристам я советую сегодня никакие решения не принимать, — отметила Евгения Друида. По прогнозу Друиды, если конфликт не затянется дольше, чем на две недели, на летнем сезоне эти события никак не отразятся. И уже к майским праздникам люди «все забудут». Росавиация сегодня приостановила работу 12 аэропортов на юге страны до 2 марта. Из-за этого были отменены рейсы из Перми в Ростов-на-Дону и Краснодар. Рейс «Пермь-Стамбул» вернулся в аэропорт сразу после вылета.