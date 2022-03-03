Патологоанатом объяснил, почему свердловчанам выдали чужой труп

Точку в истории с трупом должен поставить тест ДНК, отметил Александр Мерзляков Фото: Илья Московец © URA.RU

Причиной загадки с чужим покойником на похоронах в Сысерти (Свердловская область) может быть ошибка, допущенная во время дактилоскопии. Таким мнением с URA.RU поделился частный судмедэксперт из Екатеринбурга Александр Мерзляков. Ранее свердловчане во время похорон заявили, что им привезли неизвестного человека. Работники морга в свою очередь предъявили отпечатки пальцев усопшего, которые совпадают со сделанными им при жизни.

«Дактилоскопию берет один человек, тут могла быть ошибка на уровне человеческого фактора, могли перепутать отпечатки. Получается, есть одно доказательство, что это тело принадлежит конкретному человеку, и куча других, макроскопических признаков, которые совершенно опровергают позицию первого доказательства: зубная формула, наличие волос и прочее. Даже из логики я бы посоветовал все отправить на проведение генетического исследования», — объяснил Александр Мерзляков.

Ранее на похоронах в Сысерти семья не узнала покойного, которого им привезли из морга. Родные заявили, что у их усопшего не было волос и зубов в отличие от человека в гробу. Также свердловчане указали на другое отличие: раздвоенную ногтевую пластину, которая также отличалась от незнакомца. Семья отказалась хоронить неизвестного и написала заявление в правоохранительные органы. Позже сотрудники морга предъявили дактилоскопическую карту трупа, согласно которой отпечатки пальцев привезенного тела и умершего родственника совпадают.



«Они сказали, что отпечатки пальцев сравнили с его армейскими, которые были сделаны 50 лет назад. Даже не ясно, откуда они у них взялись. В заключении о смерти было написано, что этот человек умер от отека головного мозга, а наш — от острого панкреатита», — говорили URA.RU родственники покойного. Они добавили, что намерены провести ДНК-экспертизу. Труп неизвестного мужчины пока остается на хранении в морге.

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