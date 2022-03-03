Кремль осудил паралимпийский комитет за отстранение россиян. «Позор»

03 марта 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал решение по Паралимпиаде позором для комитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия осуждает решение международного паралимпийского комитета об отстранении спортсменов РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация чудовищная. Это позор для международного паралимпийского комитета. По-другому я не могу сказать. Вчера было принято одно решение. Сегодня его поменяли. Мы решительно осуждаем международный паралимпийский комитет за это решение», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россию и Белоруссию отстранили от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Это произошло после заседания международного паралимпийского комитета. До этого в комитете заявляли, что эти страны смогут выступить под нейтральным флагом и без включения в медальный зачет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия осуждает решение международного паралимпийского комитета об отстранении спортсменов РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация чудовищная. Это позор для международного паралимпийского комитета. По-другому я не могу сказать. Вчера было принято одно решение. Сегодня его поменяли. Мы решительно осуждаем международный паралимпийский комитет за это решение», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россию и Белоруссию отстранили от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Это произошло после заседания международного паралимпийского комитета. До этого в комитете заявляли, что эти страны смогут выступить под нейтральным флагом и без включения в медальный зачет.