Кремль осудил паралимпийский комитет за отстранение россиян. «Позор»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков назвал решение по Паралимпиаде позором для комитета Фото:

Россия осуждает решение международного паралимпийского комитета об отстранении спортсменов РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация чудовищная. Это позор для международного паралимпийского комитета. По-другому я не могу сказать. Вчера было принято одно решение. Сегодня его поменяли. Мы решительно осуждаем международный паралимпийский комитет за это решение», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Россию и Белоруссию отстранили от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Это произошло после заседания международного паралимпийского комитета. До этого в комитете заявляли, что эти страны смогут выступить под нейтральным флагом и без включения в медальный зачет.

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Россия осуждает решение международного паралимпийского комитета об отстранении спортсменов РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация чудовищная. Это позор для международного паралимпийского комитета. По-другому я не могу сказать. Вчера было принято одно решение. Сегодня его поменяли. Мы решительно осуждаем международный паралимпийский комитет за это решение», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россию и Белоруссию отстранили от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Это произошло после заседания международного паралимпийского комитета. До этого в комитете заявляли, что эти страны смогут выступить под нейтральным флагом и без включения в медальный зачет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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