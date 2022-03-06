Заслуженная артистка Шукшина поддержала военных РФ на Украине. «Мы тоже боремся с фашистами!». Видео

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Российских военных поддерживают на Родине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина поддержала российских военных, выполняющих спецоперацию на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.

«Дорогие наши бойцы, мы знаем, что вы победите, мы ждем вас только с победой! Мы здесь, в тылу, тоже работаем, делаем все возможное. Боремся с фашистами здесь, как и вы там, помоги вам, Господи. Молимся за вас, ждем, что вернетесь живыми и невредимыми», — сказала она в эфире телеканала «Царьград».

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские солдаты действуют корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

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Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина поддержала российских военных, выполняющих спецоперацию на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой. «Дорогие наши бойцы, мы знаем, что вы победите, мы ждем вас только с победой! Мы здесь, в тылу, тоже работаем, делаем все возможное. Боремся с фашистами здесь, как и вы там, помоги вам, Господи. Молимся за вас, ждем, что вернетесь живыми и невредимыми», — сказала она в эфире телеканала «Царьград». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские солдаты действуют корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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