Заслуженная артистка Шукшина поддержала военных РФ на Украине. «Мы тоже боремся с фашистами!». Видео

06 марта 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина поддержала российских военных, выполняющих спецоперацию на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой. «Дорогие наши бойцы, мы знаем, что вы победите, мы ждем вас только с победой! Мы здесь, в тылу, тоже работаем, делаем все возможное. Боремся с фашистами здесь, как и вы там, помоги вам, Господи. Молимся за вас, ждем, что вернетесь живыми и невредимыми», — сказала она в эфире телеканала «Царьград». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские солдаты действуют корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.