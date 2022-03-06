Глава Сургута опроверг фейк с сотнями вырытых могил на кладбище

Видео с вырытыми могилами на сургутском кладбище не имеет отношения к спецоперации на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Сургута Андрей Филатов опроверг фейк о сотнях могил, которые якобы вырыты на городском кладбище для приема погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине. Ролик с такими кадрами распространяется в мессенджерах и социальных сетях. Свое заявление Филатов разместил в своем аккаунте в Instagram.

«По Интернету уже несколько дней гуляет фейковый ролик о том, что сургутское кладбище якобы готовят к приему погибших во время спецоперации военнослужащих. Однозначно заявляю, что эта информация — фейк», — написал у себя в посте Филатов.

Он также добавил, что видео действительно было снято на сургутском кладбище. Но сделано это было осенью 2021 года. «В то время могилы готовили к зиме. Это стандартная процедура по земляным работам в северных городах. В связи с тем, что зимой у нас достаточно низкие температуры, все работы такой специфики проводятся заранее. Такой практике уже как минимум 15 лет», — уточнил глава Сургута.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Срок заключения, в соответствии с законом, составляет до 15 лет.

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