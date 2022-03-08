Минобороны: миллионы граждан Украины просят Россию об эвакуации

08 марта 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Граждан, желающих бежать в Россию удерживают тербатальоны Фото: Жабриков Владимир © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более двух миллионов граждан Украины и проживающих на этой территории людей попросили Россию эвакуировать их оттуда. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Россия уже обработала более 2,5 млн обращений от граждан Украины и иностранцев с просьбами эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины», — рассказалМизинцев. Информацию передает «Звезда». В ведомстве уточнили, что таких граждан удерживают как «живой щит» батальоны теробороны Украины. Всего сейчас в такой ситуации оказались 4,5 миллиона человек, проживающих на Украине. За сутки в Россию эвакуировали 5 334 украинца и жителей ЛДНР, из которых 781 ребенок. Всего с начала спецоперации удалось эвакуировать более 174 человек. Границу с Россией за сутки пересекли 777 личных автомобилей, общее число увеличилось до 20 033. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента страны Владимира Путина. К такому решению он пришел из-за необходимости денацифизировать и демилитаризировать территорию, которая представляет угрозу России, уточняет RT. Власти Германии позднее заявили, что среди нацистов на Украине могут быть немцы, что повергло в шок МИД РФ, передает телеканал 360. Батальоны националистов размещают свою технику в жилых кварталах, минируют трупы, ставят растяжки в жилых домах, сообщает Пятый канал. Так, в Мариуполе они заложили 10 тысяч мин в центре города, включая жилые дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более двух миллионов граждан Украины и проживающих на этой территории людей попросили Россию эвакуировать их оттуда. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Россия уже обработала более 2,5 млн обращений от граждан Украины и иностранцев с просьбами эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины», — рассказалМизинцев. Информацию передает «Звезда». В ведомстве уточнили, что таких граждан удерживают как «живой щит» батальоны теробороны Украины. Всего сейчас в такой ситуации оказались 4,5 миллиона человек, проживающих на Украине. За сутки в Россию эвакуировали 5 334 украинца и жителей ЛДНР, из которых 781 ребенок. Всего с начала спецоперации удалось эвакуировать более 174 человек. Границу с Россией за сутки пересекли 777 личных автомобилей, общее число увеличилось до 20 033. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента страны Владимира Путина. К такому решению он пришел из-за необходимости денацифизировать и демилитаризировать территорию, которая представляет угрозу России, уточняет RT. Власти Германии позднее заявили, что среди нацистов на Украине могут быть немцы, что повергло в шок МИД РФ, передает телеканал 360. Батальоны националистов размещают свою технику в жилых кварталах, минируют трупы, ставят растяжки в жилых домах, сообщает Пятый канал. Так, в Мариуполе они заложили 10 тысяч мин в центре города, включая жилые дома.