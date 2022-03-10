В Челябинске закрывают ковидные поликлиники

Медучреждения переходят на обычный режим работы с 14 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске возвращаются к прежнему режиму работы поликлиники и амбулаторные центры, которые были перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в минздраве региона.

«В связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью, с 14 марта амбулаторные центры, открытые дополнительно для приема граждан с признаками коронавирусной инфекции, прекращают работу. Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме с учетом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер», — сообщили URA.RU в областном минздраве.

Совместно с ликвидацией ковидных больниц, в Челябинской области с 11 числа полностью отменили обязательное наличие QR-кода о вакцинации от коронавируса при посещении мероприятий. Однако масочный режим продолжает действовать. Штраф за его нарушение для физлиц может достигать 50 тысяч рублей.