10 марта 2022

В Челябинске закрывают ковидные поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Медучреждения переходят на обычный режим работы с 14 марта Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске возвращаются к прежнему режиму работы поликлиники и амбулаторные центры, которые были перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в минздраве региона.

«В связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью, с 14 марта амбулаторные центры, открытые дополнительно для приема граждан с признаками коронавирусной инфекции, прекращают работу. Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме с учетом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер», — сообщили URA.RU в областном минздраве.

Совместно с ликвидацией ковидных больниц, в Челябинской области с 11 числа полностью отменили обязательное наличие QR-кода о вакцинации от коронавируса при посещении мероприятий. Однако масочный режим продолжает действовать. Штраф за его нарушение для физлиц может достигать 50 тысяч рублей.

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В Челябинске возвращаются к прежнему режиму работы поликлиники и амбулаторные центры, которые были перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в минздраве региона. «В связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью, с 14 марта амбулаторные центры, открытые дополнительно для приема граждан с признаками коронавирусной инфекции, прекращают работу. Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме с учетом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер», — сообщили URA.RU в областном минздраве. Совместно с ликвидацией ковидных больниц, в Челябинской области с 11 числа полностью отменили обязательное наличие QR-кода о вакцинации от коронавируса при посещении мероприятий. Однако масочный режим продолжает действовать. Штраф за его нарушение для физлиц может достигать 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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