Новым полпредом свердловского губернатора станет экс-прокурор

Южный управленческий округ возглавит Владимир Шауракс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Советник первого замгубернатора Свердловской области, экс-чиновник мэрии Каменска-Уральского Владимир Шауракс будет назначен главой Южного управленческого округа — представителем губернатора Евгения Куйвашева на территории. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству региона. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Пост руководителя Южного округа освободился в феврале, когда прежний начальник Александр Гетманчук был избран председателем Счетной палаты Екатеринбурга. Одно время сменщиком называли экс-главу облизбиркома Владимира Русинова, однако против его кандидатуры высказался губернатор Куйвашев. Тогда же сообщалось, что чиновники Каменска-Уральского — столицы Южного округа — просят назначить своего человека. В результате такой кандидат был найден.

Шауракс проработал в Каменске-Уральском больше 15 лет. В 2005 году он стал заместителем городского прокурора, затем перешел на муниципальную службу — возглавил управление городского хозяйства, а уже спустя пару лет руководил аппаратом мэрии. Глава города Алексей Шмыков, став в 2021-м заместителем губернатора, сделал Шауракса своим советником.

«Шауракс будет новым главой Южного округа, решение уже принято», — поделился инсайдер в областной власти. Сам Владимир Шауракс в разговоре с URA.RU предложил дождаться официального объявления: «Я действительно являюсь одним из кандидатов [на этот пост]. Но пока не могу развернуто комментировать это».

Александр Гетманчук руководил Южным управленческим округом с лета 2021 года. До этого на протяжении многих лет он, как и Шауракс, занимал различные должности в органах прокуратуры. В феврале Гетманчук, близкий к окружению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, возглавил городскую Счетную палату.

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